Schneefall und Slalom in Kitz – Party war trotzdem angesagt

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Kitzbühel, Samstag, Abfahrt, Kaiser­wetter – das gehört irgendwie zusammen. Doch Moment, gestern war’s dann doch irgendwie anders. Das Wetter machte einen auf Winter und statt der Abfahrer standen die Slalom-Asse am Start in Kitzbühel.

Und sonst? Sonst war’s eigentlich wie immer. „Für uns macht das keinen Unterschied. Wir sind mit gleich vielen Helfern im Einsatz“, schildert Rotkreuz-Einsatzleiter Markus Krenn bei der Mannschaftsbesprechung in den frühen Morgenstunden. Und auch bei den ÖBB ging alles den gewohnten Weg, „es hat halt nur etwas früher begonnen“, schildert Norbert Hörtnagl. Deshalb mussten die Shuttlezüge etwas früher starten. „Die Witterung ist kein Problem. Wir haben ein paar Teams im Einsatz, falls es zu Problemen wegen des Schnees bei Weichen kommen sollte“, schilderte Hörtnagl.

Keine leichten Bedingungen herrschten gestern für die Crew des Christophorus-Rettungshubschraubers. - Thomas Boehm / TT

Schwierige Situation für Rettungs-Crew

Etwas anders sah es für die Crew des Christophorus-Notarzthubschraubers aus. „Schon der Flug hierher wird schwierig. Für uns ist die Situation nicht einfach“, schildert Pilot Johannes Rathgeb. Seit vielen Jahren sind er und seine Crew beim Hahnenkammrennen im Einsatz.

„Uns ist das egal, wir kommen sowieso immer das ganze Wochenende“, sagt Bruno, der mit seinen Freunden aus Frankenfels bereits zum dritten Mal in Kitzbühel auftauchte.

Früh dran waren auch Wolfgang und seine Freunde aus Westendorf, damit sie gute Plätze für den Slalom haben. Auch sie kommen jedes Jahr nach Kitzbühel. „Uns ist es egal, ob heute Abfahrt oder Slalom gefahren wird, wir haben unseren Spaß“, versicherte Mike. Damit dieser auch anhält, haben sie sich mit Getränken eingedeckt, wie auch eine Gruppe junger Skifans aus Frankenburg in Oberösterreich.

Die Mission von Sebastian und seinen Freunden war klar: Party bis in die Nacht. - Thomas Boehm / TT

Programmänderung kein Problem

„Wir sind extra wegen des Slaloms hergefahren“, scherzte Daniel. „Wir hatten schon gebucht und wollten zur Abfahrt, aber auch der Slalom ist voll okay.“ Sie sind nur für den einen Tag nach Kitzbühel gekommen, ein Abstecher in die Innenstadt, um etwas zu feiern, war für die Gruppe aber Pflicht. Auch wenn sie schon um 21 Uhr wieder nach Hause fahren mussten...

Die "Wildmandli Guggamusi" lässt sich vom Schneefall nicht die gute Laune nehmen und sorgt für Stimmung. - Thomas Boehm / TT

Ebenfalls gestern wieder zurück ging’s für Geor­g und seine Freunde aus Linz. Auch sie waren nicht zum ersten Mal in Kitzbühel und wollten eigentlich auch zur Abfahrt. Dass es nun aber der Slalom geworden ist, war für sie kein Problem. „Dann feiern wir halt den Sieger Hirscher“, waren sie nach dem ersten Durchgang noch überzeugt. Retour in die Heimat ging es für die fünf Burschen um 22 Uhr. Kurz und intensiv war deshalb die Partyplanung.

Egal ob Abfahrt oder Slalom, Hauptsache feiern war das Motto einer Grupp­e Einheimischer. „Das ist uns alles egal“, lachten die Burschen und freuten sich auf den bevorstehenden Party­marathon. „Wir haben um 7 Uhr angefangen und das wird heute noch sehr lange dauern“, war sich Sebastian sicher. Trotzdem waren sie erst für den 2. Durchgang nach Kitzbühel gekommen. „Den ersten haben wir im Fernsehen geschaut.“

Den weiten Weg aus Lausanne (Schweiz) haben Patrick und seine Freunde auf sich genommen. Sie sind Fans von Beat Feuz. „Leider hat es gestern nicht geklappt“, sagte Patrick. Das hielt sie aber heute nicht vom Feiern ab. Mit der Programmänderung haben sie kein Problem. „Wäre heute die Abfahrt gewesen, dann hätte sie sicher abgesagt werden müssen und Beat wäre nicht Zweiter geworden. Also ist alles okay“, sagte Patrick.

Dichtes Gedränge am Ganslernhang

Extra für den Slalom sind Robert und Michaela aus Osttirol angereist. „Für uns ist die Programm­änderung super und das Wetter macht uns gar nichts aus. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen“, sagten die beiden und machten sich wie Tausende andere auf den Weg in den Zuschauerbereich am Ganslernhang. Weil der aber besser gefüllt war als sonst, wichen einige auf die Bereiche neben dem Streif-Ziel aus. Hier konnten sie die Stimmung genießen und waren nicht im Gedränge wie Ulrike und Sandra. „Da oben, wo sich alle so drängen, wäre uns das zu stressig. Wir genießen das Ganze von hier aus“, sagten die beiden Frauen.

Die Crew von Westside BBQ Kitzbühel mit Peter, Selina und Marco (v.l.) versorgt die Partygäste in der Kitzbüheler Innenstadt mit Burgern und Hot Dogs. - Thomas Boehm / TT

Für die Standlbetreiber in der Innenstadt war die Situation eine neue. „Gestern war’s wie an einem normalen Freitag, heute müssen wir erst sehen, wie es sich entwickelt. Aber zwischen den beiden Durchgängen war schon einiges los“, schilderte Julia vom Triathlonverein Kitzbühel, der ein Standl betreibt.

Und auch nach dem zweiten Durchgang strömten die Massen ins „Stadl“. „Schneefall und Slalom, ist uns doch egal – Party gibt’s trotzdem“, brachte es Nico aus Steyr auf den Punkt. Denn nun war’s plötzlich doch wieder ein typischer Hahnenkamm-Samstag wie viele andere davor.