Nur der Heimerfolg fehlte in Kitz: Bilanz des Hahnenkammrennens

Kitzbühel — Inklusive Europacup vier packende Rennen, die trotz ungewohnter Reihenfolge kaum Wünsche offenließen. Ein Partymarathon, der wie jedes Jahr Promis, Stars und Sternchen auf Trab hielt und insgesamt rund 85.000 Menschen, die beim 79. Hahnenkammrennen aufs Live-Erlebnis setzten. Die Organisatoren durften gestern zufrieden Bilanz ziehen. Eine Bilanz freilich, die vom Tod eines Security-Mitarbeiters getrübt wurde. Der Mann war am Samstagabend zusammengebrochen, konnte wiederbelebt werden, verstarb aber wenig später im Krankenhaus St. Johann.

Rein sportlich betrachtet blieben die in diesem Winter tonangebenden ÖSV-Herren wie bereits im Vorjahr ohne Heimerfolg — vom Super-G-Sieg zu Wochenbeginn von Daniel Danklmaier einmal abgesehen. Nach den beiden Podestplätzen durch Otmar Striedinger (Abfahrts-Dritter) und Marcel Hirscher (Slalom-Zweiter) schrammte gestern im abschließenden Super-G Vincent Kriechmayr als Vierter hauchdünn am Podest vorbei. Dort stand auf der obersten Stufe Josef Ferstl, der 40 Jahre nach dem Sieg seines Vaters den Familiencoup wiederholte. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Johan Clarey (FRA) und Abfahrtstriumphator Dominik Paris (ITA).

- Thomas Boehm / TT

Einigkeit herrschte unter allen Beteiligten, dass das aufgrund der ungünstigen Wetterprognosen auf den Kopf gestellte Rennprogramm goldrichtig war. Eine Absage der Abfahrt hätte sich, so wurde gemutmaßt, mit sieben bis acht Millionen Euro Minus niedergeschlagen. Der Umsatz im Großraum Kitzbühel wird sich während dieser Woche wieder auf mehr als 40 Millionen Euro belaufen.

Hochkonjunktur herrschte auch abseits der Pisten. Angeführt von A-Promis wie Arnold Schwarzenegger oder Sebastian Vettel war auch der traditionelle Partymarathon in der Gamsstadt kraftraubend wie eh und je.

7 bis 8 Millionen Euro Verlust vermieden



Es war der Moment, als die plangemäße Abwicklung des Hahnenkamm-Wochenendes auf der Kippe stand. Denn während am Donnerstag die Mannschaft des Kitzbüheler Ski­clubs emsig auf der Piste arbeitete, trafen sich anderswo 13 Vertreter zu einer Jury-Sitzung der ungewöhnlichen Art. Vertreter der TV-Stationen, der Versicherung, des Vermarkters WWP, des Internationalen Skiverbands, des Wetterpartners, des Veranstalters KSC, der Bundesbahnen und der Quartiere beratschlagten in ständiger Absprache mit anderen Veranstaltern (Biathlon

- Thomas Boehm / TT

Antholz, Damen-Ski-Weltcup Garmisch) über das weitere Vorgehen. Und wäre man nicht zu dem Schluss gekommen, das Hahnenkamm-Wochenende entgegen traditioneller Gepflogenheiten auf den Kopf zu stellen, wäre es möglicherweise zu einer Absage gekommen. „Es herrschte Einstimmigkeit", wunderte sich mit Wolfgang Steinmayr ein Versicherungsexperte über die Entscheidung, die Abfahrt auf Freitag zu verlegen und damit das Programm auf den Kopf zu stellen. Der Imageschaden wäre groß gewesen, der finanzielle Schaden nicht minder. Über sieben bis acht Millionen Euro Verlust wurde im Fall einer Streif-Absage gemunkelt, das konnte abgewendet werden.

Ein wenig ins Schwitzen gekommen war Hahnenkamm-Vermarkter Harti Weirather (WWP) kurzfristig. „Ich habe mir vor dem Renntag um 4 Uhr morgens gedacht: Hoffentlich war es die richtige Entscheidung." Das Wetter sollte die Jury jedoch bestätigen, eine vorzeitige Absage wäre „ein kompletter Blödsinn".

So freute sich KSC-Präsident Michael Huber am Ende über 85.000 Zuschauer, die dem langjährigen Schnitt der Veranstaltung entsprechen. „Im Nachhinein bilanzieren wir mit lachendem Gesicht. Es war ein Skifest wie gewünscht, geprägt vom Wetter. Herz, was willst du mehr?" Seinen Hut zog er vor dem Publikum, wirklich verwundert war der Tiroler allerdings nicht: „Die Fans in Kitzbühel sind eine eigene Spezies."

Auch Signe Reisch, Obfrau des Tourismusverbands Kitzbühel, lobte die „richtige Entscheidung": „Ich bin angenehm überrascht." Nun hofft die Rasmushof-Chefin noch auf einen Sieg abseits des Hahnenkamms: Die Gamsstadt bewirbt sich um den Interski-Kongress 2023, derzeit tritt Levi (FIN) als einziger Mitbewerber auf. Entscheidung: am 21. März.

- Thomas Boehm / TT

Eine „unglaubliche Freude und Ehre" war es für den neuen Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl: 30 Leute auf der Piste, 35 für die Sicherheit, 40 beim Slalom, dazu 50 Rutscher — da gab es allerhand zu koordinieren und mit dem Team abzustimmen. Besonderer Fokus: Aufgrund der Schneemenge sei es nicht zuletzt darum gegangen, eine harte Piste zu präsentieren, zudem auch die Sprünge sicher zu gestalten. Und auch im Slalom bestätigten die guten Zeiten der späteren Nummern die Arbeit der Pistencrew.

Eine Herausforderung war das Wochenende aufgrund der Programm-Rochade auch für die Österreichischen Bundesbahnen. „Wir haben das Zugangebot auf die Bewerbe und Beginnzeiten angepasst. Zusätzlich waren Eis und Schnee eine Herausforderung", blickte Einsatzleiter Markus Moser zufrieden zurück. Das Angebot (300 Zughalte, 160 Zusatzzüge) und 75.000 Sitzplätze) habe sich bewährt und sei von rund 50.000 Fans auch genützt worden.