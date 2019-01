Silberner Abschluss: Egger und Teamstaffel Vize-Weltmeister

Winterberg – Österreichs Rodel-Herren präsentierten sich bei den Kunstbahn-Weltmeisterschaften in Winterberg auch am Sonntag in starker Verfassung. Zwei Tage nach Sprint-WM-Gold für Jonas Müller holte Reinhard Egger im Einsitzer-Bewerb überraschend die Silbermedaille. Der Tiroler musste sich nur dem deutschen Olympiasieger und nunmehr sechsfachen Weltmeister Felix Loch um eine Zehntel geschlagen geben. Später durfte er auch noch in der Teamstaffel mit Hannah Prock und Thomas Steu/Lorenz Koller über Silber jubeln.

Nach dem ersten Lauf auf Rang fünf gelegen, blies Egger im zweiten Durchgang erfolgreich zur Aufholjagd. Für den 29-jährigen war es der zweite große Erfolg nach seinem Premieren-Weltcupsieg in Königssee vor drei Wochen. „Ich habe im Sommer hart gearbeitet, das hat sich jetzt ausgezahlt“, jubelte der frisch gebackene Vizeweltmeister im ORF-Interview.

Sprint-Weltmeister Müller stürzte

Weniger gut lief es für Eggers ÖRV-Teamkollegen. Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl landete an der achten Stelle, Sprint-Weltmeister Müller kam im ersten Lauf zu Sturz und blieb dabei unverletzt. „Ich habe voll riskiert, mit ist ein Fehler passiert, es war ein Kippsturz. Es ist ziemlich schade, trotzdem bin ich richtig zufrieden mit dem Wochenende“, resümierte Müller.

Größer war der Ärger bei Olympiasieger David Gleirscher, der nach Rang vier im ersten Lauf disqualifiziert wurde. Der Grund dafür war ziemlich banal, wie ÖRV-Präsident Markus Prock berichtete. „Dem Trainer ist ein Fehler passiert, es wurde die falsche Rodel zum Start gebracht. David ist mit der Rodel von Reinhard Egger hingegangen, es wurde gemessen, und erst dann hat man gemerkt, dass es die falsche Rodel ist. Es war menschliches Versagen, darf nicht passieren, ist aber passiert. Es tut uns leid für David“, sagte Prock.

Gleirscher äußerte Unverständnis für die Jury-Entscheidung und vor allem für die deutschen Rodler, die Protest eingelegt und damit die Disqualifikation bewirkt hatten.

Silber in der Staffel, Gold an Russland

Zum WM-Abschluss jubelte die ÖRV-Equipe noch über Medaille Nummer fünf. In der Teamstaffel holten Prock, Egger und Steu/Koller den Vize-Weltmeistertitel. Weltmeister wurde überraschend Russland, der haushohe Favorit Deutschland musste sich mit Rang drei (0,531) begnügen. (APA,TT.com)