Nightrace in Schladming: Schon wieder ein Abend der Rekorde

Schladming – Frei nach Rainhard Fendrich: Haben Sie Schladming schon bei Nacht gesehen? Wahrscheinlich ja. Im Vorjahr sorgte das legendäre „Nightrace“ für die beste TV-Quote einer ORF-Ski-Übertragung seit der Olympiaabfahrt 2006 in Turin/Sestriere. Bis zu 2,008 Millionen sahen den zweiten Durchgang, im Durchschnitt waren es 1,783 Millionen.

Dauerrivalen: Im Vorjahr gewann Marcel Hirscher (links) vor Henrik Kristoffersen. - gepa grebien

Wenn sich heute Abend Marcel Hirscher und der Rest der ÖSV-Garde mit den Kollegen Noël, Kristoffersen oder Pinturault matchen, wird es die Fans vor Ort (bis zu 45.000) und auf dem TV-Sofa gleichermaßen fesseln.

Der Top-Favorit: Auch wenn er zuletzt in Wengen (Platz 3) und Kitzbühel (2) dem französischen Senkrechtstarter Clément Noël die Vorfahrt lassen musste, auch wenn er sich zuletzt in den ersten Durchgängen schwergetan hatte, für die Buchmacher ist und bleibt Marcel Hirscher der Top-Favorit. „tipp3“ etwa schickt den Mann mit dem Roten Slalom-Trikot mit einer Siegesquote von 1,90 ins nächtliche Treiben auf der flutlichterhellten Planai. Gefolgt von Noël (3,20). Erst mit Respektabstand folgen der Dreifachsieger Henrik Kristoffersen (NOR/10,0), Alexis Pinturault (FRA/12,0) und der rot-weiß-rote Dreierpack mit Manuel Feller, Marco Schwarz (je 13,0) und Michael Matt (25,0).

Der Mann der Stunde: Wie Benjamin Raich (2001) und Henrik Kristoffersen (2016) könnte Clément Noël als dritter Slalom-Artist das Torlauf-Siegestriple von Wengen, Kitzbühel und Schladming perfekt machen. Kein Ding der Unmöglichkeit, schließlich fuhr der 21-Jährige im Vorjahr bei seiner Schladming-Premiere auf Rang sechs – sein bis dato bestes Ergebnis. Der Edeltechniker aus dem Nordosten Frankreichs will von einer überhöhten Erwartungshaltung nichts wissen: „Ich versuche nur daran zu denken, was ich zu tun habe.“ In Wengen und Kitzbühel, wo er jeweils Halbzeitführungen in die Weltcuperfolge Nummer eins und zwei ummünzen konnte, klappte das schon einmal beispielhaft.

Clément Noël peilt den dritten Sieg en suite an. - APA

Die Tiroler Hoffnungen: Benjamin Raich (1999, 2001, 2004, 2007), Mario Matt (2000, 2008) und Manfred Pranger (2005) haben es in der 22-jährigen Nightrace-Geschichte vorgemacht – Manuel Feller und Michael Matt haben ebenfalls das Zeug zum großen Wurf, sind bislang aber noch nie auf dem Schladming-Podest gelandet