Raffl feierte mit Philadelphia Flyers fünften Sieg in Folge

Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl setzten auch im Madison Square Garden ihre Siegesserie in der NHL fort. Die Flyers bezwangen die gastgebenden New York Rangers am Dienstag mit 1:0 und landeten den fünften Erfolg hintereinander.

Oskar Lindblom erzielte bereits nach 100 Sekunden den einzigen Treffer der Partie, danach wurde Flyers-Torhüter Anthony Stolarz mit 38 abgewehrten Torschüssen zum Matchwinner. Philadelphia liegt trotz des Höhenflugs aber immer noch zehn Punkte hinter den Play-off-Rängen. (APA)

NHL-Ergebnisse: New York Rangers - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 0:1, Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 4:5, Boston Bruins - Winnipeg Jets 3:4 n.P.