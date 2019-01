Iraschko-Stolz: „Für uns geht ein Traum in Erfüllung“

Von Benjamin Kiechl

Seefeld – Der Glaube kann eben doch Berge versetzen. Hatte es vor wenigen Monaten noch geheißen, ein Damen-Teambewerb sei bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld nicht durchführbar, wurde am Mittwoch das Event für den 26. Februar (16 Uhr) offiziell bestätigt. Die WM-Premiere findet damit einen Tag vor dem Einzelbewerb statt.

„Als ich das gehört habe, wäre ich am liebsten in die Luft gesprungen“, erzählte Österreichs Vorzeige-Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz, als sie die Jubelmeldung erreicht hat. Da konnte die 35-Jährige kurzzeitig sogar ihre Verkühlung vergessen, die ihr vor dem Heim-Weltcup in Hinzenbach am Wochenende zu schaffen macht. „Ich habe immer darauf gehofft, dass es mit dem Teambewerb klappt. Für uns geht damit ein Traum in Erfüllung“, sagte die Weltmeisterin von 2011 und Team-Mama stellvertretend für die anderen ÖSV-Skisprungdamen.

Die Aufnahme des Damen-Teamspringens in das WM-Programm wurde vom FIS-Kongress im Jahr 2018 genehmigt. Allerdings hatten die Organisatoren zum damaligen Zeitpunkt nicht die Möglichkeiten, auch den Team-Wettkampf als WM-Bewerb aufzunehmen. Inzwischen seien aber an der Seefelder Schanze durch eine neue Infrastruktur die erforderlichen Kapazitäten vorhanden, verlautbarte der ÖSV in einer Aussendung. Die Einbeziehung des Damen-Teambewerbs in das WM-Programm erhöht die Gesamtzahl der Skisprung-Entscheidungen auf sechs, wobei die Damen mit der Einzel- und Mixed-Team-Konkurrenz nun drei Medaillen-Events haben.

Danken wolle Iraschko-Stolz dem Österreichischen Skiverband (ÖSV), der sich für einen Teambewerb eingesetzt habe. „Wir sind gut gesprungen und haben damit Druck gemacht“, weiß sie mit Blick auf die ansteigende Formkurve der ÖSV-Springerinnen. Beim Teambewerb in Zao (JPN) holte die Wahl-Tirolerin mit Jacqueline Sei­friedsberger, Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl Platz zwei hinter Deutschland und noch vor Top-Favorit Japan.

Für den Heim-Weltcup in Hinzenbach (Freitag/Qualifikation) könnte Iraschko-Stolz indes aufgrund eines grippalen Infekts ausfallen. „Ich werde es bis zur Qualifikation versuchen“, sagte sie gestern kämpferisch. In die Bresche springen könnte Eva Pinkelnig, die zuletzt in Rasnov (ROM) mit einem vierten Platz knapp das Podest verpasst hatte.

„Wichtig ist, dass wir ein Team haben und nicht nur Einzelkämpferinnen am Start sind“, betonte Damen-Cheftrainer Harald Rodlauer, der sich ebenfalls über die Aufnahme des Teambewerbs ins WM-Programm freut. „Ich sehe das sehr positiv, es ist eine weitere Aufwertung für den Damen-Skisprungsport.“ Für Österreich biete sich zudem eine hervorragende Medaillenchance. Rodlauer: „Wenn alle gesund und verletzungsfrei zur WM kommen, haben wir ein starkes Team!“