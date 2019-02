Zu viel Neuschnee: Weltcup-Abfahrt der Herren in Garmisch abgesagt

Garmisch-Partenkirchen - Die letzte Weltcup-Abfahrt vor der alpinen Ski-WM ist wetterbedingt abgesagt worden. Die Neuschneemengen machen eine Durchführung des Rennens am Samstag in Garmisch-Partenkirchen laut Ski-Weltverband unmöglich, die Piste sei zu weich. Am Sonntag steht in Oberbayern noch ein Riesentorlauf auf dem Programm. (APA)

