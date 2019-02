WM-Werbung für Seefeld auf den letzten Drücker

Oberstdorf – Lieber spät als nie: In Sachen Heim-WM geht der Österreichische Ski-Verband vermarktungstechnisch seit Kurzem in die Offensive. Nachdem laut WM-Presse-Chef Josef Schmid bisher vor allem Karten „im skandinavischen Raum und im weiter entfernten Ausland“ abgesetzt wurden, wird jetzt versucht, die Nachbarn zum Besuch zu bewegen.

Vor allem die Einwohner des bevölkerungsstarken bayerischen Raums werden mit attraktiven Angeboten gelockt. Mit einem Eintrittsticket können die 13 Millionen Bayern (über vier Millionen Einwohner mehr als Österreich) von München bis Seefeld und Innsbruck kostenlos die Werdenfels-Bahn nutzen. So wie die WM-Karten auch für die öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb Tirols gelten.

„Wir wissen, dass die Tagesbesucher sich kurzfristig entscheiden“, sagte OK-Chef Christian Scherer im Rahmen der Pressekonferenz am Rande des Skifliegens in Oberstdorf gestern. Seit dem Skisprung-Weltcup vor zwei Wochen in Zakopane (POL) setzt das zuständige OK-Team Akzente in Sachen Eigenwerbung. Weil man hofft, ebenfalls noch mehr Zuspruch aus dem Skisprung-fanatischen Polen zu bekommen.

Allerdings alles auf die letzte Minute. Bei der Vierschanzentournee, die mit sehr hohen TV-Einschaltquoten und einem hohen Medienaufkommen von Weihnachten bis zu den Heiligen Drei Königen für viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit sorgte, war keine Pressekonferenz angesetzt. Im Pressezentrum Innsbruck lagen lediglich Flyer zur Veranstaltung auf. Und in den ausverkauften Stadien in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, mit potenziellen Besuchern, war man nicht einmal mit einem Stand vor Ort.

Die Verantwortlichen glauben aber, das Ziel von 200.000 Zuschauern zu erreichen – bis gestern waren 135.000 Karten für die Veranstaltungen in Innsbruck und Seefeld verkauft. Dank der Erfolge von Stefan Kraft wurde der Vorverkauf in den letzten zwei Wochen mit 10.000 abgesetzten Karten weiter angekurbelt. „Die Erfolge von Kraft sind noch rechtzeitig gekommen. Er ist jetzt wieder unser Aushängeschild“, betonte Schmid. Kraft tätigte übrigens gestern den pfiffigsten Werbespruch für den Besuch der WM ab 19. Februar. „Wenn ich zu Hause sitzen müsste“, sagte Kraft, „würde ich mir nur die Haare raufen.“ (su)