Stoch feierte ersten Saisonsieg, Kraft auf Rang sieben

Oberstdorf – Österreichs Skispringer gingen beim Skifliegen in Oberstdorf am Sonntag leer aus. Bei dichtem Schneefall und wechselnden Wind-Bedingungen eroberte erstmals in dieser Saison Kamil Stoch den Sieg. Der Pole flog auf 214,5 und 227,5 Meter. Der Russe Evgeniy Klimov und Stochs Landsmann Dawid Kubacki komplettierten das Podest. Halbzeit- und Gesamtweltcup-Leader Ryoyu Kobayashi fiel in der Entscheidung auf Rang neun zurück.

Stefan Kraft verbesserte sich als bester rot-weiß-roter Athlet im zweiten Durchgang von Platz zehn auf sieben. Mit Michael Hayböck (14.) und Daniel Huber (23.) landeten zwei weitere ÖSV-Adler in den Punkterängen. Jan Hörl (35.) verpasste den Sprung in den zweiten Durchgang. Ulrich Wohlgenannt und Clemens Aigner blieben bereits in der Qualifikation hängen.

Pech hatte der Tiroler Philipp Aschenwald. Der Siebente des Vortages konnte wegen einer gebrochenen Schuhschnalle nicht antreten.

Nach dem Skifliegen in Oberstdorf übersiedelt der Weltcuptross kommende Woche ins finnische Lahti. Dort stehen ein Einzel- und ein Team-Bewerb auf dem Programm. (TT.com)