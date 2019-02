Schmidhofer: „Bin noch nie still gehalten worden“

Als Super-G-Weltmeisterin waren Sie fix qualifiziert. Sie hätten sich also auch zurücklehnen können ...

Nicole Schmidhofer: Das war sicher das Positivste heuer im Herbst zu wissen, bereits fix dabei zu sein. Zurückgelehnt habe ich mich aber deswegen nicht, ein Fixplatz ändert ja am Rennen selbst nichts.

Sie feierten in dieser Saison Ihre ersten Siege im Weltcup – insgesamt drei. Sehen wir die stärkste Schmidhofer aller Zeiten?

Schmidhofer: Es schaut auf jeden Fall so aus (lacht). Das Selbstvertrauen ist da und ich fühle mich sehr wohl. Das Team und die Trainer passen heuer wieder gewaltig. Es ist ein großes Ganzes.

Die Speed-Mannschaft schwebt derzeit ohnehin auf Wolke sieben.

Schmidhofer: Die Stimmung ist wie in den letzten zwei, drei Jahren sehr gut, nur dass wir jetzt auch noch die Siege dazu feiern können. Das war schon ein bisschen überraschend, dass es so einen Tuscher getan hat und fast jede von uns inzwischen ein Podest hat. Das ist echt lässig.

Damit steigt aber auch die Erwartungshaltung…

Schmidhofer: Am Start ist es einfach so, dass ich mir denke: Ich muss gut fahren und dann schaue ich, was unten rauskommt. Selbst bei einer richtig guten Fahrt gewinnst du nicht zwangsläufig oder es reicht nicht für ganz vorne. Und dann gibt es Rennen, wo du es nicht so perfekt triffst, und du bist dennoch die Schnellste. Ich konzentriere mich daher ganz und gar auf mein Skifahren.

Sind die Speed-Läuferinnen ein besseres Team als die Technikerinnen?

Schmidhofer: Besser? Hm, in jedem Fall ein anderes. Wir verstehen uns wirklich sehr gut. Es gibt kein Gezicke, sondern viel Gemeinsames. Wir tauschen uns aus und funken uns zum Start rauf. Bis vor fünf, sechs Jahren gab es das eher weniger, jetzt ist es aber gang und gäbe. Wir gehen auch gemeinsam zu den Siegerehrungen. Wenn du einmal nicht oben stehst, bist du trotzdem dabei. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass wir schnell sind, und wenn wir uns immer so gut abwechseln, bleibt die Laune hoch. So sind wir, jetzt sage ich es mal großkotzig, schwer zu biegen.

So viele Abfahrtssiege wie heuer gab es zuletzt 1999 mit Renate Götschl, Michaela Dorfmeister und Alexandra Meissnitzer. Wächst da eine neue Generation der „Golden Girls“ heran?

Schmidhofer: Wow, der Vergleich ist eine Mega-Ehre. Aber ich glaube, das ist sehr hoch gegriffen. So weit sind wir noch nicht.

Zuletzt gab es im ÖSV-Damen-Team viele Verletzungen. Belastet Sie das?

Schmidhofer: Besonders nahe geht es, wenn es jemand aus unserer Speed-Mannschaft erwischt. Das erlebt man dann noch intensiver und emotionaler. Vor allem, wenn du vor Ort bist. Wir picken doch recht aufeinander und da leidet man etwa bei Conny Hütter oder Christine Scheyrer natürlich mit.

Lindsey Vonn beendet nun verletzungsbedingt vorzeitig ihre Karriere. Leiden Sie da auch mit?

Schmidhofer: Ja, es ist schade, wenn jemand aufhören muss und nicht, weil er es will. So ein Karriereende wünscht man niemandem, das ist eigentlich das Schlimmste. Man darf nicht vergessen, das ist ja kein Acht-Stunden-, sondern ein 24-Stunden-Job, auch im Sommer. Ich gehe nicht in der Früh in meine „Hackn“ und am Abend wieder heim, sondern es dreht sich das ganze Leben ums Skifahren, bei Lindsey wahrscheinlich schon seit 30 Jahren. Das Ende ist dann ein großer, großer Schritt, wo sich alles komplett verändert.

Apropos verändern: Was hat der WM-Titel bei Ihnen verändert?

Schmidhofer: Der Bekanntheitsgrad ist enorm nach oben geschossen und ich bekam viele Einladungen zu Veranstaltungen. Man muss aber erst lernen, das alles einzuordnen, was nicht leicht ist. Ich glaube, die Regenerationszeit ist deshalb ein bissl zu kurz gekommen, im letzten Sommer ist mir diese Balance aber besser gelungen. Es waren sehr viele coole Sachen dabei, etwa das Tennis- und Beachvolleyballturnier in Wien, Sturm-Graz-Spiele oder auch das Konzert von Andreas Gabalier in München war richtig lässig.

Wie wäre es mit einem Besuch am Opernball?

Schmidhofer: Ui, das wäre gut, aber auch schwierig. Solche Termine sind für mich die größte Herausforderung, weil man etwas Schickes zum Anziehen braucht und ich mich darin wohl fühlen muss. Ich müsste Silvia Schneider (Designerin), der ich total vertraue, anrufen und um Hilfe bitten – wie bei der Galanacht des Sports.

Hat der Bekanntheitsgrad auch negative Auswirkungen?

Schmidhofer: Erkannt zu werden hat viel Positives, weil es zeigt, dass man gute Leistungen erbracht hat, aber es kann auch anstrengend sein. Ich habe einfach eine ungute Körpergröße. Es greifen mir viele Leute ins Gesicht oder auf den Kopf und fahren mir durch die Haare. Das macht mich oft so narrisch, weil ich es nicht verstehe. Ich kann nicht irgendjemand, selbst wenn er in der Öffentlichkeit steht, einfach so angreifen. Ich bin ohnehin nicht so der Typ, der es mag, umarmt oder angegriffen zu werden.

Sieht man Sie mit Fans, wirken Sie dennoch sehr offen.

Schmidhofer: Ja, das mache ich auch sehr gerne. Aber im Film „Dirty Dancing“ wird das ganz schön gesagt: Das ist mein Bereich und das deiner. Und in meinem Bereich ist Ende Gelände. Einige fahren mir durch die Haare, obwohl ich zuvor Nein gesagt habe. Da könnte ich explodieren.

Ex-Handballer Stefan Kretzschmar hatte zuletzt kritisiert, Sportler könnten kaum noch ihre Meinung äußern. Fühlen Sie sich eingeschränkt?

Schmidhofer: Das Gefühl habe ich nicht. Seit ich dabei bin, ist mir zwar gesagt worden, dass man gewisse Situationen vielleicht auch anders ausdrücken könnte, aber es ging nicht darum, was ich sagte. Es gibt etwa einen Unterschied zwischen „Ich habe mir was erhofft“ und „Ich habe mir das erwartet“. Das kommt anders rüber. Im Großen und Ganzen bin ich noch nie still gehalten worden. Ich glaube, das ist auch das Gute an mir, dass ich sage, was ich mir denke. Wenn es jemandem nicht passt, kann er es mir eh gern sagen, und umgekehrt mache ich es genauso.

Beim Rennen muss man von sich selbst überzeugt sein, sagen darf man das dann aber nicht?

Schmidhofer: Es wirkt nach außen halt schnell arrogant. Wenn vier Leute die gleiche Aussage tätigen, beispielsweise Conny (Hütter), Ramona (Siebenhofer), Lindsey (Vonn) und ich, wird das bei jedem anders interpretiert. Also, ich glaube, solange du Sachen so sagst, wie du sie dir denkst und so wie du bist, wird das hoffentlich auch so rüberkommen, wie du das sagen möchtest. Wichtig ist, dass du dich nicht irgendwo hineindrängen lässt.

Sie scheuen sich auch nicht, sich Späßchen mit ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel zu erlauben, begossen ihn etwa bei Ihrer WM-Feier ausgiebig mit Sekt.

Schmidhofer: Ich würde es als „Schmäh führen“ bezeichnen und Peter macht das auch recht gern. Wir verstehen uns da gut, haben dann aber schon auch ernste Diskussionen. Es ist nicht nur alles Gegackere. Aber das finde ich auch cool an ihm, dass du bei Schmähs nicht zurückzustecken brauchst.

Ihren Titel aus der Schweiz gilt es nun in Schweden zu verteidigen. In Kinderbuch-Klassikern gesprochen: Sind Sie eher der Heidi- oder der Pippi-Langstrumpf-Typ?

Schmidhofer: Also, ehrlich gesagt sind beide nicht so meins, aber wenn, dann eher die Pippi, die ist ein bissl anders und frecher und das taugt mir besser als jemand, der gehorchen muss oder soll.

Das Gespräch führte Sabine Hochschwarzer