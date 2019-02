Skispringerin Iraschko-Stolz mit „atypischer Lungenentzündung“

Innsbruck - Wenige Wochen vor der Heim-Ski-WM in Seefeld wurde bei ÖSV-Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz eine atypische Lungenentzündung diagnostiziert. Es handelt sich dabei laut ÖSV-Arzt Stefan Hainzl um eine „milde Form einer bakteriellen Lungenentzündung, die gut behandelbar ist“.

Laut ÖSV darf sie in dieser Woche noch keinen Sport machen und kann bei entsprechendem Heilungsverlauf kommende Woche wieder mit dem Training beginnen. Ein Antreten beim Weltcup in Oberstdorf (GER) sei noch fraglich. Bis zur WM in Seefeld sollte Iraschko-Stolz aber wieder fit sein, heißt es. (TT.com)