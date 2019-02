Kristofferson erobert Gold im RTL, Silber für Marcel Hirscher

Aare - Österreichs Skistar Marcel Hirscher ist bei seinem ersten Auftritt bei der WM in Aare zu Silber gefahren. Dem 29-jährigen Salzburger fehlten am Freitag im Riesentorlauf 20/100 Sekunden auf den Norweger Henrik Kristoffersen, der von Rang drei im zweiten Lauf noch zu Gold fuhr. Bronze ging an den französischen Halbzeit-Leader Alexis Pinturault (+0,42).

Hirscher holte damit seine vierte Riesentorlauf-Medaille bei den vierten Weltmeisterschaft in Folge, er hält nun gesamt bei sechs WM-Gold- und vier -Silbermedaillen. Gleichzeitig muss Österreich bei den 2019-Titelkämpfen weiter auf die erste Goldmedaille warten. Zwei Bewerbe vor Schluss stehen dreimal Silber und zweimal Bronze zu Buche.

Marco Schwarz war als Fünfter (+1,04) zweitbester Österreicher, Stefan Brennsteiner wurde 9., Manuel Feller 15. und Roland Leitinger schied in der Entscheidung aus.

