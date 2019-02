Deutscher Geiger siegte in Willingen, Debakel für die ÖSV-Adler

Willingen — Karl Geiger hat am Samstag in Willingen dank eines 150,5-Meter-Fluges im Finale seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Der Deutsche gewann exakt vier Punkte vor Halbzeitleader Kamil Stoch (POL). Der Japaner Ryoyu Kobayashi wurde Dritter. Kein Österreicher landete in den Top Ten, Stefan Kraft verbesserte sich nach Rang 17 noch an die elfte Stelle, Philipp Aschenwald wurde 16. Geiger übernahm damit in der „Willingen Five"-Wertung (der Sieger erhält 25.000 Euro) die Führung. Die weiteren ÖSV-Athleten Daniel Huber (21.) und Michael Hayböck (24.) landeten nicht in den Top 20. (APA)

Ergebnisse Weltcup-Skispringen in Willingen: 1. Karl Geiger (GER) 311,1 Punkte (142,0/150,5 m)

2. Kamil Stoch (POL) 307,1 (144,5/144,5)

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 304,7 (144,5/143,0)

4. Piotr Zyla (POL) 297,9 (142,0/141,5)

5. Dawid Kubacki (POL) 297,0 (144,0/141,5)

6. Richard Freitag (GER) 291,4 (144,0/140,0)

7. Jewgenij Klimow (RUS) 289,2 (138,5/143,0)

8. Killian Peier (SUI) 285,5 (132,5/145,5)

9. Timi Zajc (SLO) 280,3 (140,5/136,0)

10. Johann Andre Forfang (NOR) 280,2 (137,0/139,5)

11. Stefan Kraft (AUT) 273,8 (134,5/139,0)

12. Junshiro Kobayashi (JPN) 273,2 (136,5/140,5)

13. Daiki Ito (JPN) 273,0 (134,5/140,5)

14. Halvor Egner Granerud (NOR) 270,9 (128,0/144,0)

15. Simon Ammann (SUI) 270,8 (138,5/133,5)

16. Philipp Aschenwald (AUT) 268,9 (131,0/145,5)

17. Robert Johansson (NOR) 264,8 (134,0/136,5)

18. Antti Aalto (FIN) 262,4 (136,0/133,5)

19. Andreas Wellinger (GER) 261,3 (134,5/134,0)

20. Peter Prevc (SLO) 261,1 (129,0/139,0)

21. Daniel Huber (AUT) 260,2 (133,5/133,5)

22. Stefan Hula (POL) 260,1 (137,5/129,0)

23. Jernej Damjan (SLO) 258,7 (132,0/131,5)

24. Michael Hayböck (AUT) 257,8 (132,0/136,5)

25. Ziga Jelar (SLO) 257,4 (134,5/135,5)

26. Roman Koudelka (CZE) 255,8 (133,5/135,0)

27. Thomas Aasen Markeng (NOR) 251,0 (132,0/134,0)

28. Anze Semenic (SLO) 244,0 (131,0/129,5)

29. Viktor Polasek (CZE) 240,9 (128,5/133,0)

30. Yukiya Sato (JPN) 236,7 (131,5/124,5) Nicht im Finale (alle AUT): Manuel Fettner (31.), Gregor Schlierenzauer (42.) und Jan Hörl (disqualifiziert)