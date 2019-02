Fabellauf von Hirscher, vier ÖSV-Asse unter den Top Fünf

Aare - Marcel Hirscher hat mit einer Gala-Vorstellung im ersten Durchgang des Slaloms der Ski-WM in Aare Bestzeit erzielt und ist auf Goldkurs. Der Titelverteidiger liegt 0,56 Sekunden vor dem Franzosen Alexis Pinturault und 1,22 vor seinem Teamkollegen Marco Schwarz an der Spitze. Dieser führt ein ÖSV-Trio mit Michael Matt (+1,35) und Manuel Feller (1,38) auf den Plätzen drei bis fünf an.

Riesentorlauf-Weltmeister Henrik Kristoffersen (NOR) ist mit 1,70 Sekunden Rückstand Sechster, Kitzbühel-Sieger Noel Clement (FRA) rangiert mit 2,18 Sekunden Rückstand unmittelbar vor dem Vorarlberger Christian Hirschbühl (+2,22) nach den ersten 30 Läufern nur an achter Stelle. (APA)







So steht es aktuell beim WM-Slalom der Herren: