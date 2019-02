Play-off-Zug fährt ohne ?die Haie ab

Von Alex Gruber

Linz — „Ich glaube es erst, wenn es mathematisch nicht mehr möglich ist. Wir haben Spiel sieben gegen Villach (Freitag, Anm.) und müssen jetzt fünf Spiele in Serie gewinnen", flüchtete sich Haie-Coach Rob Pallin am Sonntag nach der 3:4-Niederlage in Durchhalteparolen und wollte den abermaligen Play-off-Einzug partout nicht abhaken.

Nach drei Niederlagen in Serie, 15 Gegentreffern und bei sieben Punkten Rückstand auf Platz zwei ist der Zug aber endgültig abgefahren. Dabei spielten die Innsbrucker in Linz wieder ganz gut mit, gingen durch einen abgefälschten Schuss von Mario Lamoureux im Powerplay in Führung, ließen aber bei zwei Rebounds den 1:1-Ausgleich zu. Auch einen 1:2-Rückstand konnten sie durch Nick Ross im Mitteldrittel gleich wieder ausgleichen. Aber: „Wir haben unnötige Strafen genommen", nahm Pallin nach dem Match den Treffer zum 2:3 ins Visier, den die Oberösterreicher in Überzahl herrlich herausgespielt hatten. Goalie Luka Gracnar war wahrlich kein Vorwurf zu machen. Und beim vierten Gegentreffer verlor Top-Goalgetter Andrew Yogan seinen Gegenspieler aus den Augen. Der schöne Anschlusstreffer von Tomas Kudelka half nichts mehr.

Die Hoffnung ist verschwindend klein. „Hoffnung ist keine Strategie", hatte einst Ex-Coach Danny Naud gesagt.