Schlierenzauer nicht für Heim-WM in Seefeld nominiert

Willingen – Er hat lange für ein WM-Ticket gekämpft, nahm eine Weltcup-Auszeit, um mit Spezialtraining noch einmal in Form zu kommen, aber am Ende hat es nicht gereicht: Gregor Schlierenzauer erlebt die Nordische Ski-WM in Seefeld nur als Zuschauer.

Der Stubaier konnte auch seine letzte Möglichkeit auf den WM-Zug aufzuspringen nicht nützen. Beim Springen am Sonntag in Willingen wurde Schlierenzauer wegen eines nicht regelkonformen Anzugs im ersten Durchgang disqualifiziert.

„Tatsache ist, dass Gregor nicht überzeugt hat. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir Jan Hörl eine Chance geben wollen“, erklärte ÖSV-Skisprung-Cheftrainer Andreas Felder gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Nachsatz: „Jetzt ist das Thema abgeschlossen und wir müssen schauen, dass wir bis zur WM in Schwung kommen.“

Mit Manuel Fettner und Philipp Aschenwald stehen zwei Tiroler im sechsköpfigen Herren-Aufgebot. Außerdem wurden Jan Hörl, Stefan Kraft, Michael Hayböck und Daniel Huber nominiert. (TT.com)