Aus den Favelas zur WM: Für ein besseres Leben

Von Susann Frank

Seefeld – Völlig verzückt vom Panorama ziehen die gar nicht europäisch aussehenden jungen Sportler ihre Handys aus den Taschen. Beim Blick auf ihre Länderlogos an den Skijacken wird klar, warum sie am Akkreditierungsgebäude für die Nordische Ski-WM in Seefeld Selfies mit den verschneiten Bergen im Hintergrund schießen: Sie stammen aus Brasilien.

Was sie hier machen, lautet die Frage auf Englisch. „We start at the cross country“, antworten sie fast gleichzeitig und erklären, dass insgesamt vier Burschen und ein Mädchen beim Langlauf an den Start gehen. Die Verwunderung, dass das für die Traumstrände bekannte Land so viele Langläufer hervorbringt, wächst weiter, als einer von ihnen im österreichischen Dialek­t antwortet: „Aber mit mir koanst Deutsch reden.“

Mattheus Vasconcellos ist gebürtiger Brasilianer, lebt im Gegensatz zu den anderen aber in Saalfelden. Der größte Unterschied ist jedoch nicht, dass er Deutsch spricht, sondern es sind die Lebensumstände des 18-Jährigen: Er wohnt seit 2010 in einem sicheren Land, während seine Kollegen aus den unsichersten Stadtteilen Brasiliens kommen: aus den Favelas der Hauptstadt São Paulo. Dort, wo es wenig Aussichten gibt, der Armut zu entrinnen.

Wieso gerade sie zum Langlaufen kommen? „Leandr­o Ribel­a hat eine Stiftung gegründet, die heißt ,Ski na Rua‘“, erklärt Vas­concellos, „was so viel heißt wie ,Ski auf der Straß­e‘.“

Der Name komme daher, weil Ribela das Projekt auf Skirollern startete und die Brasilianer meistens mit diesen Geräten durch São Paulo fahren, um zu trainieren. Ribela, der als Trainer in Seefeld vor Ort ist, finanziert seine Herzensangelegenheit, Jugendliche von der Straße zum Sport zu bewegen, mit Spenden. Mittlerweile ist seine Gruppe auf 92 Nachwuchs-Langläufer angewachsen.

Die Besten fliegen dann auch mal zum Langlauftraining nach Argentinien oder nach Europa und jetzt eben zur WM nach Seefeld. „Es ist eine tolle Sache“, sagt Victor Santos, „ich hätte sonst keine Möglichkeit, aus den Favelas herauszukommen. Jetzt lerne ich, selbstständig zu sein, lerne Sprachen. Mir bedeutet das sehr viel“, erklärt der 21-Jährige weiter.

Zudem ist er stolz, sein Land in einer Sportart zu präsentieren, die nicht jeder macht. In Brasilien dreht sich schließlich alles um Fußball oder Beachvolleyball.

Dass sie als Exoten keine Chancen auf Medaillen haben, ist im Bezug auf ihre Ausgangslage zweitrangig. Die meisten sind bisher nur im Alpencup (vierte Liga) gestartet. Die Gruppe freut sich, im Hotel Xander in Leutasch das Gefühl erleben zu dürfen, bei etwas Großem „dabei zu sein“, und auf die Möglichkeit, mit dem Sport der Armut zu entkommen, und somit auf ein aussichtsreicheres Leben in Brasilien.