Der Startschuss für die WM: Jetzt spielt Seefeld die erste Geige

Von Peter Nindler und Marco Witting

Seefeld – Was haben Stargeiger David Garrett, die heimischen Shooting-Stars Pizzera & Jaus, Lokalmatador Gregor Glanz mit den Schülern der Musik-Mittelschule im Innsbrucker O-Dorf gemeinsam? Sie werden bei der heutigen Eröffnung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld auf der Bühne stehen. Damit der Takt passt, haben die Jung-Musiker bereits gestern ihre Schlagzeug-Performance „Robots“ geprobt. Dafür unterbrachen einige von ihnen sogar die Skischulwoche.

Es soll eine tolle Show werden, wie Bürgermeister Werner Frießer verrät. Moderne und Tradition sollen sich vereinen. „Ich bin sehr froh, dass wir auch einen Mix aus Schützen und Regionskapellen aufbieten können. Die Kapellen haben eine eigene Fanfare komponiert.“ Das Ziel der Seefelder ist klar: „Wir wollen natürlich vor einem Millionenpublikum authentisch und sympathisch rüberkommen.“

Tolles Fest bei freiem Eintritt

Im Gegensatz zu den eifrigen Musikschülern ließen sich die großen „Nummern“ noch Zeit. Gestern Abend war die Ankunft des großen Stars am Innsbrucker Flughafen eingeplant. Stargeiger David Garrett spielt bei der Zeremonie buchstäblich die erste Geige. Aus Frießer sprudelt die Vorfreude nur so heraus: „Ich glaube, dass das ein tolles Fest wird. Es ist für alle kostenlos zugänglich. Damit können wir auch die Einheimischen abholen und für die WM begeistern.“

Um 18 Uhr beginnt in Seefeld das WM-Zeitalter 2019 – auf der „Medal Plaza“ in der Klosterstraße 600. Um hier für ein brillantes Ambiente zu sorgen, funkeln 200.000 Swarovski-Kristalle. Das Tiroler Paradeunternehmen hat sie für die WM geschliffen und bereitgestellt. Durch sie schimmern FIS-Medaille und verschiedene Logos, die das Bühnenbild auszeichnen. „Ein Eyecatcher ist der Kristallvorhang, für den alleine über 35.000 Kristalle verarbeitet wurden – das kennt man sonst nur von Fashion-Shows und der Oscar-Verleihung“, weist Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH, auf die enge Verbindung des Unternehmens mit Olympia und Weltmeisterschaften in Tirol hin.

Was fehlt noch? Natürlich der WM-Song. „Time 4 Heroes“ ist die Botschaft von Gregor Glanz und Ex-ÖSV-Freestyle-Star Christian Rijavec in den Seefelder Nachthimmel. 60 Tänzer werden sie auf der Bühne performen. Die Militärmusik Tirol und die Wiltener Sängerknaben mit der österreichischen Bundeshymne runden das musikalische Rahmenprogramm ab.

Sportler bestimmen Fahnenträger selbst

Und die Sportler? Die sind selbstverständlich mit dabei. Die offizielle österreichische WM-Fahne wird von sechs ehemaligen erfolgreichen Athleten hereingetragen: von Langläufer Alois Stadlober (WM-Gold und Silber 1999), Langläuferin Maria Theurl (WM-Bronze 1999), Skispringer Ernst Vettori (Olympiasieger 1992, Weltmeister 1991), Eva Gaster, Wegbereiterin des Frauen-Skisprungs in Österreich, und den beiden Kombinierern Klaus Sulzenbacher (Weltmeister 1991 und vierfacher Medaillengewinner bei Olympia 1988 und 1992) sowie Günther Csar (Weltmeister 1991 und Olympia-Bronze 1988). Die Team-Fahne könnte Doppelweltmeister Stefan Kraft tragen. Aber das entscheiden die Athleten selbst.

Nach der offiziellen Eröffnung und wenn Moderatorin Mirjam Weichselbraun, die durch den Abend führt, ihr Mikrofon weglegt, sind endgültig die Sportler an der Reihe. Mit den ersten Medaillenentscheidungen am Donnerstag.

Who is who – oder nach wem dreht man sich im VIP-Zelt um

Very Important Person: Bei den Weltmeisterschaften darf natürlich das VIP-Zelt nicht fehlen. Schließlich gilt es König­e, Staatsoberhäupter, Regierungschefs und eben VIPs zu verköstigen. Die Tiroler&Südtiroler Kraft Event Partner, Michael Jank und Simon Schenk, sind für die Kulinarik zuständig, das Tourismuskolleg Innsbruck mit Peter Binderlehner und 68 Schülern für die Gastlichkeit. 3000 Einsatzstunden werden in den nächsten eineinhalb Wochen dafür veranschlagt, gestern gab es im wahrsten Sinne des Wortes den Feinschliff.

Nach wem wird man sich im VIP-Zelt umdrehen? Verteidigungsminister Mario Kunasek wird die Bundesregierung bei der heutigen Eröffnung vertreten. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird am Freitag erwartet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt am Samstag in seine Heimat Tirol, Sportminister und Vize­kanzler Heinz-Christian Strache zieht es an diesem Tag auf den Bergisel.