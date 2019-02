Munteres Gerangel um die Nachfolge von FIS-Renndirektor Hofer

Von Susann Frank

Seefeld – Als Walter Hofer gestern das Ortsschild von Seefeld passierte, erlebte er ein Déjà-vú. Die Titelkämpfe 1985 in der Olympiaregion waren sein erstes Großereignis mit einer Funktion beim Skispringen. „Damals war ich Masseur beim österreichischen Team. Und ich weiß noch, was für ein emotionales und tolles Erlebnis es war, als Andreas Felder Silber auf der Normalschanze gewonnen hat“, erinnert sich der heutige Renndirektor des Internationalen Ski-Verbandes FIS. Mit dieser Aufgabe, die er 1982 neben seinem Studium der Sportwissenschaften in Salzburg absolvierte, begann der steile Aufstieg des Kärntners.

Ein Jahr später brachte er die ÖSV-Skispringer als Konditionstrainer in Schwung, drei Jahre danach war er schon Co-Trainer bei den Deutschen. 1992 wurde er von der FIS zum Renndirektor erhoben. Der Visionär reformierte Skispringen so, dass es weltweit die höchsten TV-Einschaltquoten innerhalb der FIS-Sportarten aufweist.

Jede Menge neue Regeln in die Spur gebracht

Die „ersten Hausaufgaben“, wie es Mr. Skisprung nennt, waren, ein einheitliches Wettkampfformat, die Qualifikation und die Länder-Quotenregelung einzuführen. „Ich erinnere mich an ein Springen in Oberstdorf mit 120 Startern im ersten Durchgang“, sagt Hofer. Das Fernsehen sei ausgestiegen, als nach 70 Springern der Anlauf verändert wurde, was damals zum Neustart aller 120 Sportler führte. Erst seit der Einführung der Windregel 2006, die auch auf sein Konto geht, können die Luken während des Durchgangs verändert werden.

Zuvor führte er noch die Reglementierung der Ausrüstung und des Gewichts durch den Body-Mass-Index ein. Danach kam die virtuelle Laserlinie, die den Zuschauern im Stadion und am Bildschirm zeigt, wo der Springer landen muss, um die Führung zu übernehmen. Seit dieser Saison gibt ein Chip u. a. Aufschluss über Absprungwinkel und -geschwindigkeit – seine letzte große Reform. Denn der Herr der Lüfte mit dem orangefarbenen Stirnband als Markenzeichen tritt nach der kommenden Saison ab. Seefeld, wo er in fünf Tagen seinen 64. Geburtstag feiert, ist seine letzte Nordische WM. „Damit schließt sich der Kreis. Es ist ein schöner Zirkel und stimmig für mich“, sagt Hofer.

Der Name Pertile hält sich hartnäckig

Wer in seine großen Fußstapfen tritt – diese Frage ist noch offen. Im Skisprung bekannte Namen sind im Umlauf, wie Chika Yoshida (Damen-Renndirektorin) und Borek Sedlak (Hofers Assistent). DSV-nordisch-Sportdirektor Horst Hüttel soll Interesse bekundet haben. Im Schanzen-Zirkus ist jedoch immer wieder ein Name zu hören, der ganz weit vorne in der Liste stehen soll: Sandro Pertile.

Der Italiener leitete nicht nur über 100-mal als Technischer Delegierter Bewerbe. Der ehemalige Skispringer hat auch einen guten Namen in der Sportszene durch seine mannigfaltigen Aufgaben, die er schon mit Bravour erledigte. Pertile führte vier Jahre als nordischer Sportdirektor die Geschicke der Italiener, war im Organisationskomitee für die Winterspiele 2006 in Turin und zweimal bei der nordischen WM in Val di Fiemme involviert, wo er auch für das Marketing verantwortlich zeichnete. Derzeit organisiert er vier verschiedene Projekte für die Biathlon-WM 2020 in Antholz, unter anderem die TV-Produktion. Ohne zu zögern, erklärt er, „sehr an dem Job interessiert“ zu sein. Der 49-Jährige betont: „Es ist eine maximal interessante Aufgabe und ich sehe es als große He­rausforderung, weil Walter ein ganz großer Manager ist.“

Ein weiterer potenzieller Nachfolger wäre Lasse Ottesen. Der 44-jährige Norweger ist seit sieben Jahren Hofers Pendant in der Nordischen Kombination. „Ich komme vom Skispringen, selbstverständlich bekunde ich Inte­resse von meiner Seite“, sagte er.

Und was sagt Hofer zu den Kandidaten? Nichts. Er und FIS-Präsident Gian Franco Kasper haben vereinbart, keine Präferenzen in der Öffentlichkeit zu nennen.