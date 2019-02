Silber und Bronze bei Junioren-WM durch Abfahrts-Herren

Bei den Alpinski-Junioren-Weltmeisterschaften im Fassatal gab es am Mittwoch die ersten Medaillen für Österreich. In der Abfahrt holten die beiden Steirer Julian Schütter und Manuel Traninger hinter dem Schweizer Sieger Lars Rösti Silber bzw. Bronze. Im Damen-Slalom ging der ÖSV leer aus, Gold ging an die Slowenin Meta Hrovat. (APA)

Junioren-WM im Fassatal - Ergebnisse Herren-Abfahrt: 1. Lars Rösti (SUI) 1:20,21 Minuten - 2. Julian Schütter (AUT) +0,12 Sekunden - 3. Manuel Traninger (AUT) 0,45. Weiter: 19. Stefan Reiser (AUT) 1,71 - 22. Moritz Opetnik (AUT) 1,79 - 32. Felix Hacker (AUT) 2,50 Damen-Slalom: 1. Meta Hrovat (SLO) 1:47,70 Minuten - 2. Aline Danioth (SUI) +0,89 Sekunden - 3. Elsa Haakanson Fermbäck (SWE) 1,28. Weiter: 15. Lisa Grill (AUT) 2,76. Ausgeschieden: Magdalena Egger (AUT)