ÖSV-Kombinierer bereit: Mit dem Black Hawk zur WM-Medaille

Von Benjamin Kiechl

Seefeld – Das geschäftige Treiben in Seefeld wurde gestern vom Knattern der wuchtigen Rotorblätter des Black Hawk des österreichischen Bundesheeres übertönt. Im größten Transporthubschrauber des Heeres mitfliegen durfte ÖSV-Kombinierer Mario Seidl. Von der Standschützenkaserne in Innsbruck ging es für den Heeressportler auf den Berg­isel und anschließend wurden auch die WM-Loipen in Seefeld umkreist. „Es war ein Mega-Erlebnis und für den Ruhetag ein perfekter Ausgleich“, erzählte der 26-jährige Salzburger, als er mit den Füßen wieder sicheren Boden betreten hatte.

Das Adrenalin sollte den Heeressportler zusätzlich beflügeln. Seidl blickt dem heutigen Abschlusstraining am Bergisel für den Großschanzenbewerb am Freitag (Springen 10.30 Uhr/Langlauf 16.15 Uhr/live ORF eins) gelassen entgegen. „Ich will am Berg­isel in ein Fahnenmeer eintauchen wie bei der Vierschanzentournee, das wäre cool!“, sagte der WM-Vierte von Lahti und hofft bei der Heim-WM auf eine Medaille.

Stabiles Weltklasseniveau

Neben den jeweils zweifachen Saisonsiegern Seidl und Franz-Josef Rehrl, die Fixplätze hatten, vertreten auch Bernhard Gruber und der Olympia-Dritte Lukas Klapfer Österreichs Farben im Auftaktbewerb. Cheftrainer Christoph Eugen sprach bei der Präsentation von einer guten Mischung. „Schön, dass die jüngere Generation ein sehr stabiles Weltklasse­niveau erreicht hat. Wir haben ein starkes Kollektiv und die Chance, ganz vorne zu sein“, erklärte der Steirer, der auf den Tiroler Lukas Greiderer vorerst verzichtet. „Lukas ist läuferisch gut drauf, auf der Schanze fehlt ihm die Konstanz“, sagte Eugen und ließ bei diesen Worten durchblicken, dass der Absamer auch im Teamsprint am Sonntag nur Zuschauer sein wird.

Am Bergisel aufgeblüht ist indes Ex-Weltmeister Bernhard Gruber. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin“, betonte der 36-jährige Gasteiner, der sich nach Problemen im Springen erst in letzter Minute für das WM-Aufgebot qualifiziert hatte. Er habe „irrsinnig viel Energie“ reingelegt und mit Skisprung-Trainer Christoph Bieler ein Konzept erarbeitet. „Ich wollte die Heim-WM auf keinen Fall auslassen!“

Die ÖSV-Kombinierer sind eine Medaillenbank und haben seit 2010 bei allen sieben Großereignissen immer zumindest ein Edelmetall geholt. Damit der Erfolgslauf auch in Seefeld weitergeht, vertraut Coach Eugen auf Bewährtes. „Wir versuchen unsere Bewerbe so zu sehen wie einen Weltcup.“ Daher wohnen die Kombinierer wie beim Seefeld-Triple im Hotel Hochland mit Panoramablick über Seefeld. Man kennt die geräumigen Zimmer, das gesunde Essen und vertraut dem Hotelpersonal.

Jetzt müssen es die ÖSV-Kombinierer nur noch so wie der Black Hawk in Innsbruck und Seefeld krachen lassen ...