WM-Werbung in Innsbruck landet am Bergisel-Vorbau

Seefeld – Die beste Werbung für die Nordischen Skiweltmeisterschaften sind offenbar die Züge von Innsbruck nach Seefeld. Und das, obwohl die Springen für die (heimischen) Adler und die Nordischen Kombinierer im Einzel- und im Teambewerb Freitag, Samstag und Sonntag auf dem traditionellen Bergisel-Bakken in der Landeshauptstadt stattfinden. Somit steht Innsbruck am Wochenende ganz im Zeichen der Nordischen WM. Doch wer durch die Straßen schlendert, hat nicht das Gefühl, dass zwischen der dreimaligen Olympiastadt und der Weltmeisterschaft nur der Zirler Berg steht.

WM-Fahnen auf der ehrwürdigen Olympiabrücke – Fehlanzeige. Vielmehr wird in einer Flaggenparade die Weinmesse beworben. Nichts gegen die Weinmesse, aber eine WM findet nicht alle Jahre statt. Von einem weltmeisterlich beflaggten Innsbrucker Rathaus ganz zu schweigen. Am Hauptbahnhof geben sich zwar die Fans ein Stelldichein Richtung Seefeld, aber die WM am Bergisel wird nur durch die Lupe sichtbar.

Der OK-Direktor des Österreichischen Skiverbands, Christian Scherer, spricht von einer subjektiven Meinung. „Sehr wohl gibt es die Ankündigungen, aber Innsbruck ist diesmal eben nicht der Hauptaustragungsort wie im Herbst bei der Radweltmeisterschaft.“

Nicht ganz glücklich ist der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) über das Marketing für die WM-Sprungbewerbe in Innsbruck. „Schließlich zahlen der Tourismusverband und die Stadt ja einiges mit.“ Willi wird noch deutlicher, wenn er die Werbung für die Bewerbe am Wochenende mit jener für das Bergisel-Springen am 4. Jänner bei der Vierschanzentournee vergleicht. Ein „richtiges Mau“ kommt ihm über die Lippen. Angesichts so vieler Player wie städtisches Sport- und Wirtschaftsamt, Tourismusverband oder WM-Organisationskomitee versteht Willi nicht, dass es nicht mehr Publicity für die Titelkämpfe auch in Innsbruck gibt. Das WM-Fieber in der Olympiastadt weist deshalb noch ziemlich Untertemperatur auf. (pn)