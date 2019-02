Die rote Laterne ist für den HCI kein Ruhmesblatt

Innsbruck – Die Haie nehmen den 47. Spieltag in der Erste Bank Eishockeyliga als Letzter in Angriff. Mehr Bestätigung für eine völlig verpatzte Saison geht nicht mehr. Und mittlerweile wittert der heutige Gegner aus Villach bei einem Spiel weniger schon die größeren Chancen, sich über die Quali-Runde doch noch fürs Play-off zu qualifizieren.

Die Stimmung bei den Haien soll gestern beim Training durchaus prächtig gewesen sein. Hoffentlich lässt sich das nicht als Indiz für den nahenden Urlaub, sondern vielmehr als verbliebene Freude am gemeinsamen Spiel deuten. Die Bringschuld gegenüber den treuen Fans ist mittlerweile ja schon (riesen-)groß.

„Unsere Fans hatten es in den vergangenen Wochen nicht ganz so einfach. Es ist nun unsere Aufgabe, ja unsere Pflicht, sie wieder ins Boot zu holen“, wird Headcoach Rob Pallin in der Presseaussendung des Klubs zitiert. Der 52-jährige Amerikaner will mit Sicherheit nicht am letzten Platz landen, denn die rote Laterne leuchtet über dem Haifischbecken wie ein Warnsignal, das auch für die kommende Saison gilt.

Man(n) muss den angestauten Frust gegen Villach zumindest für ein paar Tage mit einem Sieg in den Wind schießen. Danach warten neun spielfreie Tage, weil der vorzeitige Liga-Ausstieg von Zagreb mit einer Doppelrunde genau die Haie trifft. Über die Chancen, doch noch ins Play-off zu kommen, gibt es nicht viel zu notieren. (lex)