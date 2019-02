Pinturault gewann in der Kombi Kristall, Hirscher raste aufs Podest

Bansko - Mit dem Sieg in der Super-Kombi von Bansko sicherte sich Alexis Pinturault am Freitag die kleine Kristallkugel in der Kombination. Der Franzose verwies Marcel Hirscher (+ 0,68 Sekunden) und den slowenischen Vize-Weltmeister Stefan Hadalin (+ 0,69 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei.

"Ich habe im Slalom alles riskiert. Es ist immer schwer, in einem Kombi-Slalom Zeit herauszuholen. Aber das Ergebnis ist super. Das sind ein Haufen Punkte. Ich bin froh, dass ich die Reise gemacht habe", sagte Hirscher im ORF-Interview. Im Gesamtweltcup hat Hirscher, der in der Entscheidung von Rang 20 auf Platz zwei vorfuhr, immer noch beruhigende 460 Punkte Vorsprung auf Pinturault.

Überschattet wurde das Rennen aus ÖSV-Sicht von den Verletzungen von Marco Schwarz und Hannes Reichelt. Der Kärntner reiste mit dem Verdacht auf Kreuzbandriss aus Bulgarien ab, beim Salzburger Speed-Spezialisten wurden nach einem spektakulären Sturz nach Einfädler ein Schleudertrauma und mehrere Prellungen diagnostiziert.

Zum Artikel: Schwarz reiste mit Verdacht auf Kreuzbandriss ab

Ob Hirscher am Samstag im Super-G (11.45 Uhr/live TT.com-Ticker) antritt, lässt sich der Salzburger noch offen: "Wenn ich so fahre wie heute, dann macht das keinen Sinn. Wir werden uns im Team beraten und die Kurssetzung anschauen. So ist das Risiko zu groß." (TT.com)