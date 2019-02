Kristallkugel-Rekord für ÖSV-Star Hirscher, Sieg an Kristoffersen

Bansko - Nach der kleinen Kristallkugel im Slalom gewann Marcel Hirscher am Sonntag auch die Riesentorlauf-Wertung. Der ÖSV-Star belegte 4/100-Sekunden hinter Weltmeister Henrik Kristoffersen (NOR) Platz zwei in Bansko und ist in den letzten beiden Riesentorläufen der Saison nicht mehr einzuholen.

Für Hirscher war es bereits die 19 Kristallkugel seiner Karriere. Damit zog der Salzburger mit Herren-Rekordhalter Ingemar Stenmark gleich. Lindsey Vonn, die die FIS-Bestenliste mit 20 Kugeln anführt, könnte der 29-Jährige mit seinem achten Gesamtweltcupsieg in Folge einholen.

Zwei Schrecksekunden für Hirscher

"Ich wollte unbedingt gewinnen, habe alles auf eine Karte gesetzt", erzählte Hirscher im Ziel. Zwei Mal wäre er deshalb beinahe ausgeschieden: "Ich bin am Becken nass, das heißt, dass ich da schon im Schnee gelegen bin." Im Gesamtweltcup baute der Branchen-Primus seinen Vorsprung auf den Franzosen Alexis Pinturault, der hinter seinem Landsmann Thomas Fanara Vierter wurde, auf 490 Punkte aus. "Punktetechnisch habe ich hier einen Riesenschritt gemacht", zeigte sich Hirscher zufrieden. Wann er sich zum Gesamtweltcupsieg gratulieren lässt? "Wenn ich rechnerisch nicht mehr eingeholt werden kann."

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Der Tiroler Manuel Feller wurde als zweitbester Österreicher 19., Johannes Strolz (27.) machte ebenfalls noch ein paar Weltcup-Punkte. Pech hatte Stefan Brennsteiner, der in der Entscheidung auf dem Weg zu einem Platz in den Top sieben ausschied.

Kommende Woche steht bei den Ski-Herren ein Speed-Wochenende mit zwei Abfahrten und einem Super-G in Kvitfjell auf dem Programm. (TT.com)