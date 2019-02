Kraft: „Es gibt nichts Schöneres, als eine Medaille am Bergisel“

Auf was kann Stefan Kraft bei dieser Heim-WM überhaupt nicht verzichten?

Kraft (überlegt lange): Auf die Siegerehrung.

Heizen Sie damit nicht die hohen Erwartungen weiter an, die als Doppel-Titelverteidiger und einziger Siegspringer im Team sowieso schon auf Ihren zarten Schultern ruhen?

Kraft: Ich bin froh, dass ich zu den Medaillenfavoriten zähle. Das heißt, dass ich ganz gut drauf bin. Dass ich mit Druck umgehen kann, habe ich oftmals bewiesen. Es hat mich schon oft beflügelt, richtig gute Sachen zu machen.

Mit was wären Sie zufrieden?

Kraft: Wenn wir mit dem Team eine Goldene gewinnen und sonst keine, dann nehme ich das auch. Aber sicher wäre es cool, am Bergisel eine Einzelmedaille zu gewinnen. Etwas Schöneres gibt es nicht.

Müsste Ihr Ziel nicht lauten, beide Titel verteidigen zu wollen, zumal Sie beide Schanzen gut kennen?

Kraft: Seefeld kenne ich zwar gut, taugt mir aber gar nicht (lacht). Das ist ein Problem. Aber der Bewerb ist Gott sei Dank nach der Großschanze in Innsbruck. Den Bergisel mag ich sehr gerne. Wenn ich in irgendeinem Bewerb eine Medaille mache, dann bin ich schon sehr zufrieden. Wenn du mir das Anfang Sommer gesagt hättest, dass ich ein echter Kandidat für eine Medaille bin, dann hätte ich es nicht geglaubt.

Was gefällt Ihnen an Seefeld gar nicht?

Kraft: Es ist eigentlich schon eine coole Schanze, aber ich habe mir oft brutal schwergetan dort. Es ist nicht meine Lieblingsschanze.

Und warum haben Sie im Sommer noch an einer Medaillenchance gezweifelt?

Kraft: Ich war bei den Österreichischen Meisterschaften Fünfter und 20., später bin ich auf der Eisspur auch nicht in Schuss gekommen. Damals habe ich mir gedacht: „Boah!“ Denn ich hatte immer gesagt, mir nicht vorstellen zu können, einmal weg vom Fenster zu sein.

Wie konnte es so weit kommen?

Kraft: Durch den Trainerwechsel kam sehr viel Input dazu. Alles war neu. Mir war klar, dass es schwierig werden würde, denn ich rede immer sehr viel mit den Trainern. Ich möchte alles gleich perfekt umsetzen. Das ist ab und zu zu viel. Wer Andi Felder (Cheftrainer/Anm. d. Red.) kennt, der weiß, dass er sehr direkt sagt, wie es ist. Das finde ich megacool, aber ich wollte gleich alles umsetzen. In Courchevel (Sommer-Grand-Prix, Anm.), wo ich fast gestürzt wäre, war es so viel Input, dass ich schon Stimmen im Kopf hatte: „Mach das, mach das.“ Dann ist es gefährlich geworden, daraus haben wir beide etwas gelernt. Aber es war nicht einfach.

Was haben Sie gelernt?

Kraft: Andi weiß jetzt, wann er was sagen kann. Er konzentriert sich bei der Korrektur auf einen und nicht auf mehrere Fehler.

Eines betont der Cheftrainer immer wieder: Sie dürfen nicht zu viel attackieren.

Kraft: Mein Absturz bei der Tournee in Garmisch war diesbezüglich ein Weckruf. Das war einfach zu viel Attacke. Ich muss mich ab und zu zügeln, das ist sehr schwierig. Man sieht es, wenn es im Training funktioniert und im Wettkampf nicht. Ich habe nach Garmisch sehr viel Video geschaut und da ist es mir klar geworden.

Haben Sie sich auch den Sprungstil von Top-Favorit Ryoyu Kobayashi aus Japan angeschaut?

Kraft: Sicher habe ich mir den angeschaut. Das sieht megagenial aus. Aber ich kann so nicht springen, ich habe ein bisschen mehr Rundung beim Sprung. Ich konzentriere mich auf meine Stärken. Das, was Kobayashi am Saisonanfang gemacht hat oder auch jetzt noch macht, ist einzigartig. Für uns ist erfreulich, dass es nicht mehr immer gelingt. (lacht)

Wie sehen Sie Ihre Chancen für den Mannschafts- und Mixed-Team-Bewerb?

Kraft: Schwierig. Der Mannschaftssieg in Lahti war genial. Wenn mir das jemand davor gesagt hätte, dem hätte ich es nicht geglaubt. Es wird sehr schwierig, aber wir wissen jetzt, dass wir es können, das tut auf alle Fälle mal sehr gut. Im Mixed haben wir sicher eine gute Chance. Die Mädels sind stark drauf. Zwei starke Frauen und zwei starke Männer bekommen nicht viele Nationen zusammen.

Wie ist das mit dem Trubel bei der Heim-WM, auch rund ums Hotel?

Kraft: Ich bin immer froh, wenn sich was rührt im Stadion. Deshalb freue ich mich auch, wenn wir bei der Vierschanzentournee springen. Mir taugt das.

Was brauchen Sie, um befreit springen zu können?

Kraft: Das Team, das wir jetzt haben. Wir haben eine Riesengaudi. Ich freue mich, wenn wir endlich wegfahren an die Schanze. Wir sind eine richtig coole Truppe. Und ich brauche es, mich selbst einbringen zu können.

Wie bringen Sie sich ein?

Kraft: Indem ich Schmäh führe. Ein paar Sprüche habe ich schon auf Lager.

Sind Sie der, der das Team auflockert?

Kraft: Wir haben viele, die einen guten Spruch draufhaben. Der Andi kann das sehr gut und Florian Liegl (Co-Trainer) ist auch eine Spaßkanone. Daran scheitert es im Team nicht. Das brauche ich auch.

Zum Aufstacheln?

Kraft: Sicher (lacht). Jemanden blöd anzureden, das muss sein.

Sie sind also der Extrovertierte im Team?

Kraft: Klar, introvertiert bin ich nicht. Ich könnte mich nie in ein Einzelzimmer legen, das wäre mir viel zu langweilig.

Wer kann Ihnen Kontra geben?

Kraft: Das kann man von jedem erwarten. Manuel Fettner ist mit vorne dabei. Das macht richtig Spaß.

