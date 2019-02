Lokalaugenschein im Loipendorf: „Es gibt kein Wunderwachs“

Von Benjamin Kiechl

Seefeld – Wie ein kleiner Vierkanthof stehen die Wachscontainer und Lkw der Österreicher verschachtelt in einer versteckten Ecke des Athletendorfes im Möserer Tal. Geschützt vor neugierigen Blicken anderer Nationen tüfteln die Serviceleute am bestmöglichen Material für Teresa Stadlober und die weiteren ÖSV-Athleten. „Es gibt leider kein Wunderwachs. Es wird immer schwierig sein, das richtige Material zu finden“, erzählt Manfred Hierschläger, der sowohl Servicemann als auch Langlauftrainer ist. „Ich stehe in der Nacht öfters auf, um zu sehen, ob es regnet“, erzählt der 30-jährige Oberösterreicher. Null Grad und Schneefall wäre der schlimmste Fall, der für die Wachsler eintreten könnte. „Dann sind wir richtig gefordert.“ Bei frühlingshaften Temperaturen hingegen marschieren die Ski der Österreicher erfahrungsgemäß besonders gut. Insgesamt acht Personen sind für die ÖSV-Langläufer zuständig, die Kombinierer haben ein Serviceteam von neun Leuten zur Verfügung.

Beim TT-Lokalaugenschein erklärt Martin Tauber (mit Pistenraupenfahrer Markus) die Unterschiede der roten und blauen WM-Loipen - kiechl

Ihre Aufgabe ist es, das bestmögliche Material herauszufiltern. Dafür tüfteln sie stundenlang in den Containern. Aus einem Pool von rund 350 Paar Ski können die Österreicher bei der WM wählen. Bei den großen Nationen wie Norwegen seien es noch viel mehr. Am Renntag kommen acht Paar Ski in die engere Auswahl. Nur auf den Rennski wird schließlich das Gleit- und das Steigwachs eingearbeitet. Rudolf Janach ist Spezialist für schnelle Ski, der 64-jährige Kärntner hat schon 20 Jahre im Wachscontainer auf dem Buckel. Einst war er Servicemann von Biathlon-Ass Christoph Sumann. In seine geschickten Hände legen nun die ÖSV-Langlaufhoffnungen ihre Ski. „Die Anspannung ist auch bei mir hoch. Es gibt keine Garantie, dass der Ski passt“, erklärt Janach, als er mit einer Atemschutzmaske im Gesicht das Gleitwachs auf einem Ski einarbeitet.

Für die WM-Langlaufrennen über die Langdistanzen kündigt sich eine Materialschlacht an. Um die WM-Loipen in Seefeld nach den Titelkämpfen für die Touristen attraktiv zu gestalten, sind die Strecken relativ leicht zu laufen. Das richtige Material könnte im Kampf um eine WM-Medaille entscheidend sein. „Für die Wachsler wird das eine absolute Challenge“, weiß der deutsche Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Dazu kommt noch, dass die Bedingungen auf den beiden WM-Schleifen ganz unterschiedlich sind: „Die rote Strecke liegt in der Sonne, da haben wir nassen Schnee“, erzählt WM-Loipenchef und Ex-Langläufer Martin Tauber. Der blaue Kurs hingegen liegt im Schatten. Hier dürfte die Loipe gefroren bleiben. „Die Wachsler müssen einen Kompromiss finden“, sagt Tauber und erinnert sich bei diesen Worten an seine WM-Teilnahme 2007 in Sapporo. „Damals habe ich mich beim Steigwachs vergriffen und den Anschluss verloren.“

Für Tauber, der bei der WM die Präparierung der Loipen verantwortet, sind Wetterumschwünge kein Problem. Bis zu einen Meter dick ist die Loipenschneeauflage. Es ist alles angerichtet für die Distanzrennen – und die WM-Materialschlacht geht in die nächste Runde.