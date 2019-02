Wer gibt in Tirols Skiverband den Ton an?

Von Florian Madl

Innsbruck – Die Herausforderungen für den Tiroler Skiverband sind große. Denn das Budget im zweitgrößten Sportverband des Landes hinter den Fußballern – hier 238 Vereine mit 38.433 Mitgliedern, dort 164 mit 45.376 – bedarf einer Auffettung. Und die Nachwuchsarbeit erfordert in Zeiten des sportartenübergreifenden Kampfs um Talente konsequente Sichtung. Längst ist es nicht mehr so, dass sich der Skiverband mit seinen zahlreichen Sparten als Winter-Monopol darstellt und die Stellung als stärkstes Bundesland unangefochten ist. Und auch auf organisatorischer Ebene spielt sich in Tirol allerhand ab: Von 600 nationalen und internationalen Wettkämpfen ist die Red­e, die vom TSV organisiert und durchgeführt werden (Kindersk­i-, FIS-, Europacup- und Weltcuprennen).

Steht nicht als Nachfolger zur Verfügun­g: Peter Mall. - gepa

Die Ära von Werner Marg­reiter endet demnächst – „vermutlich“, wie der 64-jährige Ex-Rennläufer offenlässt. Dem Tiroler Skiverband steht „Maggi“ seit 2010 vor, bei der TSV-Wahl im Juni werden die Weichen neu gestellt. Dem Vernehmen nach sind es die großen drei, die am Dienstag nach der Heim-WM die Weichen stellen. Die stimmenstärksten Fraktionen vom SC Arlberg, vom Kitzbüheler SC und vom SC Sölden gelten als jene Vereine, die das Pendel in diese oder jene Richtung ausschlagen lassen. Ein Kandidat hieß Peter Mall, ein erfahrener Touristiker vom Arlberg und als TSV-Vizepräsident mit den Gepflogenheiten vertraut, zudem fachlich beschlagen. Doch der kann aufgrund der zeitlichen Anforderungen nicht zur Wahl antreten.

Nun heißt der Favorit Gerhard Pfeifer, beruflich im Bundesheer verankert. „Es ist schwer, jemand zu finden“, weiß Margreiter, der um den hohen Aufwand der ehrenamtlichen Tätigkeit weiß.