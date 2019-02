Letztes Update am Di, 26.02.2019 16:18

Ski-WM live: So steht es beim Teambewerb der Skisprung-Damen

Heute geht bei der Ski-WM in Seefeld der Teambewerb der Skispringerinnen auf der Normalschanze in Szene. Das ÖSV-Team mit Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Hölzl und Jacqueline Seifriedsberger peilt bei der WM-Premiere eine Medaillen an.