WM-Silber! ÖSV-Damen holen Team-Medaille bei Premiere in Seefeld

Seefeld - Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Hölzl und Jacqueline Seifriedsberger haben am Dienstag bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld für die vierte österreichische Medaille gesorgt. Die ÖSV-Damen landeten im Skisprung-Teambewerb an der zweiten Stelle, der Rückstand auf Sieger Deutschland betrug 18,6 Punkte.

Bronze ging bei der Premiere des Mannschafts-Events an die Norwegerinnen, die 22 Zähler hinter den Deutschen lagen. Die heimischen Skisprung-Damen holten ihre insgesamt vierte WM-Medaille, davor hatten es in Einzel-Konkurrenzen Iraschko-Stolz 2011 als Weltmeisterin und 2015 als Dritte sowie Seifriedsberger 2013 als Dritte aufs Podest geschafft.

Iraschko-Stolz: "Super Tag für Damen-Skispringen und Österreich"



Iraschko-Stolz zeigte sich von Platz zwei begeistert. "Ich habe eine Riesenfreude, wir haben alle eine starke Leistung gebracht", sagte die Steirerin nach der zweiten Skisprung-Medaille für Österreich bei dieser WM. Zuvor hatte das ÖSV-Herren-Team ebenfalls Silber geholt. "Wir haben es den Herren nachgemacht. Das ist ein super Tag für das Damen-Skispringen und für Österreich", erklärte Iraschko-Stolz.

Österreichs Skispringerinnen jubeln über eine "historische" Silbermedaille für Österreich. - APA

Die nächste Chance auf Edelmetall bietet sich für die Skispringerinnen schon am Mittwoch im Einzel-Bewerb. Am Samstag steigt noch der Mixed-Teambewerb.

Die Reaktionen zum WM-Teambewerb

Daniela Iraschko-Stolz (Österreich, Silber): "Meine Sprünge waren technisch sauber. Beim ersten Sprung war ers vom Wind her besser, beim zweiten schwerer, aber völlig egal. Ich habe eine Riesenfreude, wir haben alle eine starke Leistung gebracht. Wir haben es den Herren nachgemacht. Das ist ein super Tag für das Damenskispringen und für Österreich. Mir taugt der Bewerb, man muss sich gegenseitig pushen."

Eva Pinkelnig (Österreich, Silber): "Es war so geil. Chiara, Jacqueline und Dani haben das so lässig gemacht, ich bin so happy dass ich mit ihnen eine Medaille gewinnen darf. Ich bin sprachlos, der Stellenwert ist extrem hoch."

Chiara Hölzl (Österreich, Silber): "Es ist einfach lässig, dass wir das zu viert geschafft haben. Es ist alles in Erfüllung gegangen. Wir haben unten gesagt, wenn es wer schafft, ist das die Dani, die bleibt immer cool."

Jacqueline Seifriedsberger (Österreich, Silber): "Bei der Premiere am Stockerl und noch dazu Silber. Hut ab vor der Leistung von allen. Ich hab's leider ein bisschen versemmelt, aber die anderen haben mich rausgerissen."

Peter Schröcksnadel (ÖSV-Präsident): "Es war spannender als bei den Herren. Es war knapper. Dass war Topsport, man kann nicht sagen, das Niveau war schwächer. Es freut mich, dass wir das gemacht haben."



Carina Vogt (Deutschland, Gold): "Es war ein besonderer Tag für uns alle, für die ganze Sportart. Favoritenrolle hin und her, wir mussten alle acht saubere Sprünge zeigen. Ich bin megastolz, dass wir das geschafft haben."

