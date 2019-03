Blutdoping gestanden: Hauke und Baldauf sind wieder auf freiem Fuß

Seefeld - Nach den gestrigen Festnahmen im Zuge der Doping-Razzien in Seefeld sind die beiden ÖSV-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf sowie ein WM-Teilnehmer aus Kasachstan am Donnerstagnachmittag wieder enthaftet worden. Das gab die Staatsanwaltschaft Innsbruck bekannt.

„Die Sportler haben das Eigenblutdoping zugestanden und umfangreiche Angaben gemacht. Da nach dem derzeitigem Ermittlungsstand nicht anzunehmen ist, dass die verdächtigten Athleten auf freiem Fuß die Ermittlungen beeinträchtigen würden, liegen keine Gründe für eine Untersuchungshaft vor“, heißt es in einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft. Daher sei ihre Enthaftung angeordnet worden.

Verdacht des Sportbetrugs

Gegen die Sportler besteht der Verdacht des Sportbetruges. Damit seien sie verdächtig, „trotz anderslautender Verpflichtungen und Erklärungen gegenüber Veranstalter, Verbänden und Sponsoren eine verbotene Dopingmethode angewendet und damit unrechtmäßig Unterstützungen und/oder Preisgelder erlangt oder zu erlangen versucht zu haben“, so die Staatsanwaltschaft.

Beide Esten auf freiem Fuß

Auch die beiden estnischen Sportler, die am Mittwoch im Zuge einer Anti-Doping-Razzia in Seefeld in Tirol festgenommen worden waren, sind noch am Donnerstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Freitag mit. Die beiden Komplizen des Sportmediziners, die ebenfalls in Seefeld verhaftet wurden, blieben indes vorerst in Haft, hieß es.

Auch gegen die Esten bestehe der Verdacht des Sportbetrugs. Sie haben laut Staatsanwaltschaft ebenfalls, wie bereits die am Donnerstagnachmittag enthafteten Österreicher Max Hauke und Dominik Baldauf und der Kasache, Eigenblutdoping gestanden und ausführliche Angaben gemacht. Daher sei nicht anzunehmen, dass die Athleten auf freiem Fuß die Ermittlungen beeinträchtigen würden.

Die beiden deutschen Komplizen des Sportmediziners, gegen die die Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Dopings nach dem deutschen Antidopinggesetz ermittelt, wurden indes in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Das Landesgericht Innsbruck müsse nun binnen 48 Stunden entscheiden, ob über sie zum Zweck der Auslieferung an Deutschland die Übergabehaft verhängt wird.

Inhaltlich könne derzeit zu den Ermittlungen und einzelnen noch ausständigen Ermittlungsschritten keine Auskunft gegeben werden, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Mediziner „kooperiert vollumfänglich“

Der in Deutschland in Untersuchungshaft sitzende Mediziner Mark S. kooperiert nach Aussage seines Anwalts mit den Ermittlungsbehörden. „Der Haftbefehl gegen unseren Mandanten wird vollzogen. Er wird in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim verbracht und kooperiert vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, zitierte die Bild Rechtsanwalt Andreas Kreysa.

Zuvor hatte ein Haftrichter in Erfurt entschieden, den Haftbefehl gegen den Arzt aus Thüringen nicht aufzuheben, sondern „die Haftfortdauer zu bestätigen“, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München mitteilte. (TT.com)