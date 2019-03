Doping-Razzia: NADA suspendierte Hauke und Baldauf

Seefeld – Österreichs Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) hat am Freitag die zwei unter Doping-Verdacht stehenden Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf vorläufig suspendiert. Der Internationale Ski-Verband (FIS) tat dies für die ebenfalls in die Blutdopingcausa verwickelten Athleten Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu (beide EST) und Alexei Poltoranin (KAZ).

Deutsche Komplizen in Übergabehaft

Unterdessen verhängte das Landesgericht Innsbruck am Freitagvormittag über die beiden Komplizen des deutschen Sportmediziners, die am Mittwoch im Zuge einer Anti-Doping-Razzia in Seefeld in Tirol festgenommen worden waren, Übergabehaft. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck in einer Aussendung mit.

Die beiden Komplizen, ein Mann und eine Frau, waren aufgrund eines Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft München I festgenommen worden. Sie bleiben nun bis zur Übergabe an die deutschen Behörden in der Justizanstalt Innsbruck. Die Haft sei bei der Frau aufgrund von Tatbegehungsgefahr und bei dem Mann aufgrund von Tatbegehungsgefahr und Verdunkelungsgefahr verhängt worden, sagte Klaus Jenewein, Sprecher des Landesgericht Innsbruck.

Beide hätten bezüglich der Übergabe an die deutschen Behörden auf Rechtsmittel verzichtet. Trotzdem könne die Übergabe erst nach einer Haftprüfungsverhandlung statt finden. Zu dieser wird es laut Jenewein voraussichtlich am 11. März kommen. (APA,TT.com)