Neunte WM-Medaille: ÖSV-Skispringer holen Siber im Mixed

Eva Pinkelnig, Daniela Iraschko-Stolz, Philipp Aschenwald und Stefan Kraft haben zum Abschluss der Skisprungbewerbe bei der WM in Seefeld der Bilanz noch eine Silbermedaille hinzugefügt. Gold ging zum dritten Mal in Folge an Deutschland, Bronze an das Team aus Norwegen.