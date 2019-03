WM-Silber im Mixed! ÖSV-Adler sorgen für 9. Medaille in Seefeld

Seefeld - Österreichs Skisprung-Quartett hat beim Mixed-Teambewerb der Ski-WM in Seefeld hat am Samstag mit Silber für die neunte ÖSV-Medaille bei den Heim-Titelkämpfen gesorgt. Eva Pinkelnig, Philipp Aschenwald, Daniela Iraschko-Stolz und Stefan Kraft mussten sich Titelverteidiger Deutschland nach einem packenden Wettkampf um 22,3 Punkte geschlagen geben. Bronze ging an Norwegen (+73,8 Punkte).

Die Österreicher bilanzieren bei diesen Weltmeisterschaften damit voraussichtlich mit vier Silber- und fünf Bronze-Medaillen. Denn im abschließenden 50-km-Langlauf der Herren ist am Sonntag kein österreichischer Medaillengewinn mehr zu erwarten. Mit neun Medaillen sind es von der Medaillenanzahl her die zweiterfolgreichsten Weltmeisterschaften für Österreich nach Oslo 2011 (10).

Die Reaktionen zu WM-Silber

Eva Pinkelnig (AUT/Silber): "Jetzt ist das einfach eine Draufgabe. Vize-Weltmeister klingt schon gut. Ich bin noch nie im Mixed-Team gehupft. Den mit einer Medaille zu beenden, ist richtig cool."

Daniela Iraschko-Stolz (AUT/Silber): "Es war ein Hammer. Ich bin das erste Mal vor so einem Fahnenmeer gesprungen. Es war richtig cool. Es war so ein hohes Niveau und eine so große Werbung für unseren Sport. Die Sprünge waren wirklich tadellos. Ich habe es durchgezogen. Wir haben alle eine super Leistung gebracht. Wir haben bis zum Schluss den großen Favoriten gekitzelt."

Stefan Kraft (AUT/Silber): "Heute war das echt ein richtig schöner Abschluss. Die Stimmung war genial. Im zweiten habe ich alles riskiert. Die Leistung war echt cool von unserem Team. Die Atmosphäre beflügelt mich. Es war echt cool, daheim zu springen. Uns wird jeder Wunsch erfüllt, es war tipp-topp. Drei Medaillen - wenn mir das im Sommer wer gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Danke an das ganze Team, das mithilft."

Philipp Aschenwald (AUT/Silber): "Im zweiten habe ich am Tisch etwas liegen gelassen. Der erste war aber richtig lässig. Ich habe richtig genossen den letzten Tag. Die Hoffnung war schon noch da (auf Gold, Anm.), aber zwei Medaillen, zweimal Silber. Jetzt bin ich richtig zufrieden."

