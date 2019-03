Bob-Damen fuhren bei WM knapp an der Medaille vorbei

Österreichs Damen-Bob mit Katrin Beierl/Jennifer Onasanya belegte am Sonntag bei den Weltmeisterschaften in Whistler Rang vier. Dies ist das beste Ergebnis für ÖBSV-Damen in der WM-Geschichte. Auf die Bronzemedaille fehlten dem Duo nach vier Läufen nur 21/100 Sek., nach drei der vier Läufe waren es gar nur 3/100 gewesen. Der Titel ging überlegen an Marianna Jamanka/Annika Drazek.

Stephanie Schneider/Ann-Christin Strack fixierten mit 1,06 Sek. Rückstand einen deutschen Doppelsieg. Bronze holten sich die Kanadierinnen Christin de Bruin/Kristen Bujnowski. Die Medaillengewinnerinnen profitierten auch von einem Sturz der US-Titelverteidigerinnen Elana Meyers Taylor/Lake Kwaza im dritten Lauf. Das Gespann war nach zwei Läufen auf Rang zwei gelegen, trat schließlich zum vierten Lauf nicht mehr an. (APA)