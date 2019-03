Unfreiwilliges Saisonende für Schlieri: „Brauche jetzt erst mal Abstand“

Innsbruck – Nach der Nichtnominierung für die Heim-Ski-WM in Seefeld gibt es einen bitteren Rückschlag für Gregor Schlierenzauer. Der ÖSV verzichtet auf den Tiroler bei der Raw Air in Norwegen. Damit ist die Saison für ihn vorzeitig zu Ende. Er hat keine Möglichkeit mehr, sich für das Weltcup-Finale in Planica zu qualifizieren.

Schlierenzauer akzeptiert die Entscheidung der sportlichen Leitung, kann sie aber weniger nachvollziehen: „Ich finde es schade, dass ich nicht die Möglichkeit bekomme, in der verbleibenden Saison dabei zu sein. Daher ist die Saison für mich leider auch schon zu Ende. Das ist bitter, weil ich das ganze Jahr heuer hart trainiert habe und versucht habe, den Schritt zu machen.Es hätte mich gefreut, einen tollen Abschluss in Norwegen zu finden. Aber ich habe das zu akzeptieren. Wenn ich das nicht mehr darf, endet meine Saison hier.“

Bezüglich Ausblick für die kommenden Wochen und Monate sagt er: „Ich lasse mir aktuell alles offen. Es waren nochmals herausfordernde und bittere Momente als Athlet für mich, die Saison nun auch so abrupt beenden zu müssen. Ich brauche jetzt erst mal Abstand.“ (TT.com)