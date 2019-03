Raffl-Assist bei Niederlage der Flyers gegen Washington

Die Philadelphia Flyers bissen sich am Mittwoch in der NHL an den Washington Capitals die Zähne aus. Das Team des Kärntners Michael Raffl lag gegen den amtierenden Stanley-Cup-Sieger bereits 0:5 hinten, kämpfte sich allerdings bis 3:5 zurück. Raffl bereitete den Endstand vor, der 30-Jährige hält in dieser Saison bei 16 Scorerpunkten (5 Tore). (APA)

NHL-Ergebnisse: Philadelphia Flyers - Washington Capitals 3:5, Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 3:2 n.V., Anaheim Ducks - St. Louis Blues 4:5, Las Vegas Golden Knights - Calgary Flames 2:1