Letztes Update am So, 10.03.2019 20:47

Achtbares Ende einer bitteren Saison: Haie siegen in Znojmo 5:3

Nach einem 5:3 in Znojmo beendeten die Haie die Saison in der Erste Bank Eishockeyliga auf Platz neun. Drei Siege in Serie kamen in der Quali-Runde viel zu spät. HCI-Vorstand Norbert Ried hakt ein.