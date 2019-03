EBEL-Champion Südtirol mit neuem Coach ins Play-off

Der Finne Kai Suikkanen ist ab sofort nicht mehr Trainer von EBEL-Champion HCB Südtirol. Das gab der Sechste der Pick Round und nunmehriger Viertelfinalgegner des KAC am Montag bekannt. Neuer Coach der „Foxes“ ist der Kanadier Clayton Beddoes (48), der auch Head Coach der italienischen Nationalmannschaft ist. Beddoes Vorgabe in der Erste Bank Eishockey Liga ist die erfolgreiche Titelverteidigung.

Graz bindet Trainer-Duo

Der EBEL-Club Graz99ers hat den Vertrag mit Headcoach Doug Mason sowie Co-Trainer Jens Gustafsson verlängert. Beide Betreuer bleiben damit auch in den kommenden beiden Jahren beim steirischen Eishockey-Club. Mason geht in seine bereits vierte Saison bei den 99ers und wird in der kommenden Spielzeit 2019/2020 mit den Grazern erstmals auch international in der Champions Hockey League vertreten sein.