Innsbruck - Völlig überraschend hat Hans Pum am Donnerstag seinen Rücktritt als ÖSV-Sportdirektor bekanntgegeben. Der 64-jährige Oberösterreicher kündigte auf der Präsidentenkonferenz in Innsbruck an, nach über 40 Jahren im ÖSV seine Tätigkeit zurückzulegen.

Bis Ende Juli - Pum wird am 4. Juli 65 Jahre alt - will er sein Amt noch voll ausüben. (TT.com)