Erfolgreicher Play-off-Start von Champion Washington

Die Washington Capitals sind mit einem Heimsieg ins Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestartet. Der Titelverteidiger gewann Spiel eins der „best of seven“-Serie gegen die Carolina Hurricanes mit 4:2. Die Calgary Flames (4:0 gegen Colorado Avalanche) und Toronto Maple Leafs (4:1 bei den Boston Bruins) haben am Donnerstag ebenfalls klare Siege gefeiert.

Die Capitals lagen dank Treffern von Nicklas Bäckström (10., 14./PP) und Alexander Owetschkin (19./PP) nach dem ersten Drittel mit 3:0 voran, mussten um den Sieg aber noch zittern. Nachdem die Hurricanes Anfang des Schlussdrittels auf 2:3 verkürzt hatten, erlöste erst Lars Eller 37 Sekunden vor der Schlusssirene die Fans in Washington.

Die Calgary Flames, die als Nummer eins der Western Conference in die K.o.-Phase gegangen sind, wurden ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Nach einem 2:0-Vorsprung im Mitteldrittel machten die Flames mit einem Doppelschlag innerhalb von 14 Sekunden in der 58. Minute alles klar. Die Maple Leafs gerieten in Boston mit 0:1 in Rückstand, schafften aber im Mitteldrittel die Wende. (APA)

Ergebnisse NHL-Play-offs vom Donnerstag - 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 4:2 - Stand 1:0

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1:4 - Stand 0:1

Western Conference:

Calgary Flames - Colorado Avalanche 4:0 - Stand 1:0