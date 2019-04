Boston und Dallas stellten im Play-off auf 2:2

Die Play-off-Erstrundenduelle der National Hockey League von den Boston Bruins mit den Toronto Maple Leafs sowie den Dallas Stars mit den Nashville Predators sind wieder ausgeglichen. Die Bruins stellten am Mittwoch mit einem 6:4-Auswärtserfolg wie die Stars mit einem 5:1-Heimsieg auf 2:2.

Colorado Avalanche erhöhte indes nach Zweitore-Rückstand durch ein Heim-3:2 in der „Overtime“ gegen die Calgary Flames auf 3:1. Mit einem weiteren Sieg am Freitag in Calgary kann Colorado die „Best-of-seven“-Serie gegen das im Grunddurchgang noch beste Team der Western Conference für sich entscheiden. (APA)

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch - Play-off, 1. Runde (best of seven) - Eastern Conference: Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 4:6 - Stand in der Serie: 2:2

Western Conference: Dallas Stars - Nashville Predators 5:1 - Stand 2:2, Colorado Avalanche - Calgary Flames 3:2 n.V. - Stand 3:1.