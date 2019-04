Starkes Hischier-Debüt für die Schweiz

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam hat am Freitag in Siders einen 6:0-Heimsieg über Frankreich gefeiert. Überragender Mann in den Reihen von Österreichs WM-Gegner war Nico Hischier von den New Jersey Devils. Der 20-Jährige, 2017 die Nummer eins im Draft der National Hockey League (NHL), erzielte bei seinem Nationalmannschafts-Debüt drei Tore und bereitete ein weiteres vor. (APA/sda)