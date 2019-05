Ausgleich für Blues im Viertelfinale: Entscheidung fällt in St. Louis

Die St. Louis Blues erzwangen im NHL-Play-off-Viertelfinale gegen die Dallas Stars ein entscheidendes siebentes Spiel. Die Blues gewannen am Sonntag (Ortszeit) Spiel sechs im „best of seven“ bei den Texanern mit 4:1. Beim Stand von 3:3 an Siegen wird das Entscheidungsspiel der Serie am Dienstag in St. Louis ausgetragen.

Die Tore für die Gäste erzielten Kapitän Alex Pietrangelo (2.), David Perron (36.), Jaden Schwartz (48.) und Sammy Blais (49.). Tyler Seguin (12.) gelang das zwischenzeitliche 1:1. Beim 3:1 durch Schwartz lag Stars-Goalie Ben Bishop auf dem Eis, nachdem er Augenblicke zuvor vom Puck im Schulterbereich getroffen wurde, das Spiel aber weiterging. Dallas-Coach Jim Montgomery sah keine Fehlentscheidung. „Wir müssen da weiterspielen und uns durchkämpfen. Die Referees machen einen guten Job“, sagte er. (APA)