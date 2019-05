Schlierenzauer setzt Karriere mit Hilfe von Coach Schuster fort

Innsbruck – Gregor Schlierenzauer hat sich entschieden, seine Skisprung-Karriere fortzusetzen. Der seit Dezember 2014 sieglose, erfolgreichste Athlet des Springer-Weltcups gab dies in einer vom ÖSV übermittelten Stellungnahme am Dienstag bekannt. Den Weg, der ihn zurück an die Spitze führen soll, wird der 29-Jährige mit Unterstützung des bisherigen deutschen Bundestrainers Werner Schuster beschreiten.

„Gregor Schlierenzauer freut sich darauf seinen Weg weitergehen zu dürfen. Er genießt weiterhin unser vollstes Vertrauen und erhält jede nötige Unterstützung des Verbandes. Gregors klares Ziel bleibt die Rückkehr an die Weltspitze. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Gregor, der voll und ganz in den ÖSV-Trainingsbetrieb integriert ist, auch auf die Beratung seines ehemaligen Jugendtrainers Werner Schuster, mit dem Gregor ein enges Vertrauensverhältnis verbindet, zurückgreifen“, erklärt Mario Stecher, der Sportlicher Leiter Skispringen und Nordische Kombination im ÖSV. Nachsatz: „Gregor steht dabei weiterhin in engstem Kontakt mit Cheftrainer Andreas Felder und seinem Betreuerteam.“

Schlierenzauer selbst zeigt sich voll motiviert, um wieder an die Weltspitze zurückzukehren: „Der Skisprungsport bedeutet mir trotz der mageren letzten Jahre nach wie vor extrem viel – umso mehr freue ich mich über das Vertrauen seitens des ÖSV und bin über den gemeinsamen Weg sehr dankbar. Die Rolle von Werner Schuster ist mit dem Verband klar abgesprochen, das Miteinander und der Austausch stehen über allem. Mit der Unterstützung von Werner schließt sich für mich ein Kreis – er war eine Schlüsselfigur als Trainer, wir hatten und haben ein super Verhältnis. Der Weg zurück wird definitiv kein einfacher, zumal der Skisprungsport noch um ein Stück sensibler geworden ist und die Dichte richtig groß ist. Ich gehe die Herausforderung mit viel Respekt, Zuversicht und großer Motivation an.“ (APA/TT.com)