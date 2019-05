Russland mit Sieg über Schweden makellos im Viertelfinale

Top-Favorit Russland ist am Dienstag mit einer makellosen Bilanz ins Viertelfinale der Eishockey-WM in der Slowakei eingezogen. Gegen die ebenfalls schon fix für die Runde der besten acht qualifizierten Schweden feierte der Rekordweltmeister in Bratislava dank eines starken Mitteldrittels (6:0) einen 7:4-Erfolg und bekommt es am Donnerstag mit den USA zu tun.

Die Amerikaner unterlagen in Gruppe A dem Poolsieger Kanada mit 0:3. Die Kanadier treffen im Viertelfinale (alle Spiele am Donnerstag) auf die Schweiz, den WM-Zweiten des Vorjahres. Finnland hatte schon in der Dienstagmittag-Partie trotz zweimaliger Führung mit einer 2:4-Niederlage gegen Deutschland den Gruppensieg verspielt und duelliert sich nun mit Titelverteidiger Schweden. Das vierte Viertelfinale bestreiten Tschechien und Deutschland. (APA)