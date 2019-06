Deutscher Skispringer Andreas Wellinger erlitt Kreuzbandriss

München — Der deutsche Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat sich bei einem Trainingssturz in Hinzenbach einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird den DSV-Adlern in der kommenden Saison fehlen. Der 23-jährige Bayer wurde bereits am Donnerstag in einer Münchner Klinik operiert, wie er auf seiner Instagram-Seite am Freitag mitteilte.

„Die Operation lief gut und jetzt ist es Zeit, mich auf meine Reha zu fokussieren und auf ein anderes Sommertraining", schrieb Wellinger, der bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang Gold und Silber im Einzel gewonnen hatte. Zudem führte er das Team des Deutschen Skiverbandes zu Silber im Teamwettbewerb. Er werde in den nächsten Monaten konzentriert an der Rehabilitation arbeiten und dann die Heim-WM 2021 in Oberstdorf ins Visier nehmen.

„Der verletzungsbedingte Ausfall ist sowohl für Andreas persönlich als auch für das gesamte Team sehr bitter. Sein Fehlen im kommenden Winter zu kompensieren wird eine große Herausforderung für uns alle", sagte der neue österreichische Trainer Stefan Horngacher. (APA/dpa)