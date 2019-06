Eishockey: HCI verpflichtete Kanadier Joel Broda

Innsbruck – HC Innsbruck hat seinen elften und letzten Legionärsplatz für die nächste Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) vergeben. Die „Haie“ gaben am Dienstag die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Joel Broda bekannt. Der 29-Jährige hat die vergangenen vier Jahre für Bozen, Linz und Dornbirn 206 EBEL-Spiele bestritten und dabei 89 Tore erzielt.

„Ich mag Joel als Spieler. Er verleiht einem Team viel Scoringpotential und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft“, betont Haie-Headcoach Rob Pallin. In der vergangenen Saison sei er von Verletzungen geplagt, das habe Broda aber überwunden. „Ich bin froh, dass er in Innsbruck ist“, so Pallin.

Mit der Verpflichtung des 29-Jährigen sind alle elf Importplätze bei den Haien vergeben, etwaige Verstärkungen am heimischen Sektor sind aber laut HCI-Homepage noch offen. Pallin hoffe hier noch auf den ein oder anderen Neuzugang. „Das Team nimmt langsam Formen an, wir haben uns gut verstärkt. Ich hoffe dennoch, dass wir auch in der Tiefe noch etwas nachbessern können“, erklärt Pallin. (APA, TT.com)