Rehrl bei Sommer-Grand-Prix in Oberwiesenthal nur von Watabe geschlagen

Franz-Josef Rehrl hat in der ersten Einzelkonkurrenz des diesjährigen Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer den Sprung aufs Podest geschafft. Der Steirer musste sich als Zweiter am Sonntag in Oberwiesenthal nur dem Japaner Akito Watabe um 1,5 Sekunden geschlagen geben. Mit Martin Fritz (4.) und Johannes Lamparter (6.) kamen zwei weitere ÖSV-Athleten in die Top-Sechs.

Wegen des wechselnden Windes war vor dem Rollerrennen für das Springen der provisorische Wertungsdurchgang vom Freitag herangezogen worden. (APA)