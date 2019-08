Rücktritt offenbar fix: Ski-Superstar Marcel Hirscher hört auf

Salzburg – Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen, nun soll der Rücktritt eines der größten Sportler der österreichischen Geschichte fix sein: Ski-Star Marcel Hirscher wird am Mittwoch seinen Rücktritt erklären, berichtete die Kronen Zeitung am Freitagabend in ihrer Onlineausgabe. Die Hinweise verdichteten sich bereits als am Freitag im Namen des 30-jährigen Salzburgers eine Einladung zur Pressekonferenz unter dem Titel „Rückblick, Einblick, Ausblick“ ausgeschickt wurde.

Hirscher, der mit Ehefrau Laura einen einjährigen Sohn hat, habe laut Krone trotz der Interventionen von Funktionären, Trainern, Betreuern und auch Freunden seinen Entschluss nicht mehr geändert und werde das Ende seiner von zahlreichen Erfolgen gekrönten Laufbahn verkünden. Eine Bestätigung von Hirschers Management oder eine Aussage von ihm selbst gibt es allerdings nicht.

In den vergangenen Jahren hatte der aus Annaberg im Lammertal kommende Hirscher meist in seine engere Heimat eingeladen, um bei „Sommergesprächen“ internationale Medien zu informieren. Nachdem sich vergangenen Winter bereits Vermutungen über ein mögliches Karriereende des siebenfachen Weltmeisters verdichteten, sah man diesem 2019 für 6. August in Golling geplant gewesenen Medientermin mit besonderem Interesse entgegen.

„Dann hau‘ ich den Deckel drauf“

Allerdings sagte Hirscher den Termin kurzfristig ab mit der Begründung, die Entscheidung über seine Zukunft sei keine leichte, und er habe deshalb noch keine getroffen. Der Salzburger ist seit vergangenem Jahr verheiratet und Vater eines Buben, vergangenen März wurde er 30. Die Geburt seines Sohnes habe ihm gezeigt, „dass Blau und Rot nicht das Wichtigste ist“, hatte Hirscher bei einem nicht lange zurückliegenden Medientermin auf die Farben der Slalom-Torstangen angespielt.

Letztlich entscheidend und für ihn wichtig sei aber, dass er dieselbe Leistung bringe, wie er sie in den vergangenen acht Jahren gebracht habe, erklärte Hirscher dabei weiters und ergänzte: „Wenn ich das nicht bringe, dann hau‘ ich den Deckel drauf.“ Dass im kommenden Winter keine Medaillen-Titelkämpfe anstehen und Edelmetall-Hamsterer Hirscher also mindestens zwei Saisonen bis zur nächsten WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo fahren müsste, hatte Rücktrittsvermutungen befeuert.

Riesiges Medieninteresse

Diesen Sommer erzeugte Hirscher Aufmerksamkeit, als er Anfang Juli auf dem Red Bull Ring zweieinhalb Tage Motorradfahren war. Der begeisterte und ausgezeichnete Motocross-Fahrer pilotierte dabei das MotoGP-Bike von KTM. Dieses Abenteuer wiederholte er kürzlich zusammen mit seinem Jugendfreund und Dakar-Sieger Matthias Walkner. Auch er wisse nicht, was Hirscher vorhabe, behauptetet Walkner dabei.

Dass sich die Rücktrittsgerüchte verdichteten, daran hat auch Ted Ligety Anteil. Der US-Skirennläufer, der vergangenen Winter schon bei einem Medientermin in Beaver Creek den vor der Öffentlichkeit geheim gehaltenen Namen von Hirschers Kind geoutet hatte, machte sich kürzlich auch beim Sommertraining in Neuseeland wichtig. Auf Instagram deutet Ligety an, von Hirschers feststehendem Rücktritt zu wissen. Jedenfalls hört auch Hirschers individueller ÖSV-Pressesprecher Stefan Illek auf.

Am Mittwoch soll Hirscher nun seinen Rücktritt bekannt geben. Zur absoluten Primetime wird Österreichs fünffacher „Sportler des Jahres“ (Rekord) dabei in der Lounge 5 des in der Söllheimerstraße am nördlichen Stadtrand Salzburgs liegenden Gusswerks – in den ehemaligen Fabrikshallen ist nun die Mode- und Kreativwirtschaft präsent – zur Sache kommen. Das Medieninteresse ist riesig und international, reicht von Italien über Frankreich bis nach Skandinavien. Auch die New York Times und CNN haben sich angesagt. Praktisch alle relevanten Medien planen Live-Übertragungen, auch im ORF-Fernsehen wird Hirschers Auftritt zu sehen sein. (TT.com, APA)